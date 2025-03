Saúde de Guaxupé apresenta dados a comissão da Câmara Municipal

Foto: Prefeitura de Guaxupé

Nesta quinta-feira (20), aconteceu na Câmara Municipal, importante reunião da Secretaria de Saúde, com a Comissão de Saúde, Assistência Social e Direitos Difusos da Câmara Municipal de Guaxupé. A reunião foi para apresentar os trabalhos e políticas públicas da cidade, desenvolvidos até aqui. Conduzida pela presidente da comissão, vereadora Maria José Cyrino Marcelino, a reunião contou com a presença da Secretária, Daniela Bettelli Lutf e parte de sua equipe técnica, composta por:

Ana Raquel Lenci- Diretora de Vigilância em Saúde

João Carneiro da Silva Neto – Diretoria de Regulação, Controle, Avaliação e Auditoria

Gislaine Salomão Bruno de Melo – Diretora de Média e Alta Complexidade

Renata de Araújo Monteiro Celani – Diretora de Atenção Básica e odontologia

Mailaine Cristina Souza Andrade – Diretora de Planejamento e Controle de Processos

Fabiana Mara Marques – Diretora de Administração

Na sua fala inicial, Daniela apresentou todos os programas e atividades dos serviços de saúde bem como os fluxos de atendimento, desde o início do ano. As vereadoras Nelzina Vieira da Silveira Neto Lara e Mônica Ribeiro de Magalhães Reis, também participaram como integrantes da comissão. Nelzina destacou o importante trabalho da secretaria, reconhecendo a excelência do atendimento dos profissionais, a quem teceu inúmeros elogios. A vereadora Maria José, destacou a importância do trabalho da saúde no município, reconhecendo o esforço da secretaria em proporcionar um atendimento humanizado a população, nas unidades de saúde.

Daniela, aproveitou este espaço, para fazer um alerta e um pedido: “a cada dia cresce mais o número de pessoas que usam os serviços do SUS e usá-lo de forma consciente proporciona melhor e maior atendimento a todos. Hoje temos cerca de 20% de absenteísmo em consultas e exames. Além dos exames que são descartados após longa data de espera pela sua retirada, pois o paciente não volta para buscar”. Que o serviço seja usado, de forma responsável e consciente, finaliza.

Ficou acordado a apresentação do Relatório Detalhado do Quadrimestre Anterior (RDQA), evidenciando assim, a transparência com os gastos públicos, que se espera da pasta. Na sua avaliação final, a Secretária Daniela Betelli Luft, entende que a reunião foi positiva e diz: A secretaria de saúde realiza um trabalho técnico assistencial e quanto mais unirmos forças entre os poderes, melhor atenderemos a população, que só tem a ganhar com cada um, fazendo a sua parte.

Fonte: Prefeitura de Guaxupé