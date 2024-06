Saúde de Alfenas apoia treinamento em radioterapia promovido no município

O serviço de radioterapia da Santa Casa de Alfenas atende pacientes de toda região e oferece um serviço de radioterapia de alta qualidade aos pacientes oncológicos do SUS.

Foto: Walkíria Oliveira

No período de 17 a 20/6 foi realizado o treinamento regional de técnicos de Vigilância Sanitária em serviços de radioterapia em Alfenas. O treinamento foi promovido pela Secretaria Municipal de Saúde e contou com o apoio da Superintendência Regional de Saúde (SRS) de Alfenas.

Durante a capacitação, foram abordados diversos temas relacionados à melhoria dos processos de trabalho em radioterapia, incluindo aspectos gerais de inspeção e análise de risco, boas práticas dos serviços, princípios teóricos e práticos da radioterapia, além da segurança do paciente e da organização da rede de oncologia nas macrorregiões de saúde.

O evento contou com a participação dos técnicos das regionais de saúde de Alfenas, Varginha e técnicos da Vigilância Sanitária do município, sendo ministrado por técnico da Vigilância Sanitária da SRS Divinópolis e pela equipe do serviço de radioterapia da Santa Casa de Alfenas.

Ana Carolina Xavier, coordenadora do Núcleo de Vigilância Sanitária da SRS Alfenas, destacou a importância do evento, “que possibilita a construção de serviços de vigilância sanitária de qualidade e competente na fiscalização de serviços de alta complexidade”, disse a coordenadora.

O serviço de radioterapia da Santa Casa de Alfenas atende pacientes de toda região e oferece um serviço de radioterapia de alta qualidade aos pacientes oncológicos do Sistema Único de Saúde (SUS).

Fonte: SES-MG