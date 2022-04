Saúde alerta para baixa adesão à vacinação contra sarampo 

Campanha de imunização em curso é voltada para crianças menores de cinco anos e trabalhadores da saúde; Dia D de mobilização será neste sábado (30/4)

A Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) alerta pais e responsáveis para a necessidade de levarem crianças de seis meses a menores de cinco anos de idade ao posto de saúde mais próximo para vacinação gratuita contra o sarampo. Para estimular a ação, a SES-MG promove no próximo sábado (30/4), o Dia D de Mobilização. Nesta data, as Unidades Básicas de Saúde em todo o estado estarão abertas para a administração da vacina.

Marcelo Camargo / Agência Brasil

A 8ª Campanha Nacional de Seguimento contra o Sarampo teve início em 4/4 e segue até 3/6. Porém, até o dia 26/4, foram vacinadas apenas 128.323 crianças, de um total de 1.165.916 estimadas no Estado, pouco mais de 11%. Os dados são do sistema de informações do Ministério da Saúde.

O alerta vale também para os trabalhadores da saúde, outro público contemplado nesta fase da campanha. Até o momento, se imunizaram 130.148 pessoas desse segmento, de um total estimado em 606.091 indivíduos em Minas Gerais (21,5%).

O esquema vacinal prevê duas doses e o imunizante utilizado protege contra sarampo, caxumba e rubéola. Em 2021, a cobertura vacinal da primeira dose (D1) foi de 79,82% das crianças com 12 meses de idade, e da segunda (D2) foi de 64,52% das crianças com 15 meses de idade. A meta preconizada pelo Ministério da Saúde é de 95%.

A SES-MG destaca que mais pessoas precisam ser imunizadas contra o sarampo, pois a vacina é a estratégia mais eficaz para interromper a circulação ativa do vírus no país, minimizar a carga da doença e proteger a população, além de reduzir a sobrecarga sobre os serviços de saúde em decorrência de mais esse agravo.

“As vacinas salvam vidas, por isso é tão importante manter o cartão de vacina atualizado”, salienta a coordenadora do Programa de Imunizações da SES-MG, Josianne Dias Gusmão. “Pais e responsáveis devem levar as crianças para tomar a vacina e todos devem manter o cartão de vacina atualizado”, reforça a coordenadora.

Sarampo

O sarampo é uma doença infecciosa, aguda, transmissível e extremamente contagiosa, podendo evoluir com complicações e óbito, particularmente em crianças menores de um ano de idade. Porém, é prevenível por meio da administração da vacina tríplice viral.

Segundo o Boletim Epidemiológico nº 11 Volume 53, do Ministério da Saúde, em 2021 foram confirmados 668 casos de sarampo no país, e em 2022 foram 9. Em Minas Gerais, foram confirmados 160 casos em 2019 e 24 em 2020. De 2021 até o momento não foram confirmados casos da doença no estado.

Fonte: Agência Minas / Foto Destaque: emmer.com.ar