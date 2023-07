Sargento da 2ª Companhia Especial de Operações Aéreas e agraciado com medalha

A medalha foi criada em 1956 para comemorar os 50 anos do primeiro voo do brasileiro Alberto Santos Dumont.

Foto: Corpo de Bombeiros

Nesta quinta-feira (20), o Segundo Sargento Thiago de Oliveira Cruz Bento da 2ª Companhia de Operações Aéreas – Varginha/ BOA do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, foi agraciado com a medalha Santos Dumont em evento que ocorreu na Zona da Mata mineira, na cidade que leva o nome de Alberto Santos Dumont, pai da aviação.

Sargento Cruz está na Aviação do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais desde 2018 na função de Operador Aerotático e já atuou em diversas ocorrências no estado, destacando-se o rompimento da barragem em Brumadinho no ano de 2019.

Neste ano a honraria fez referência aos 150 anos de nascimento do inventor e a condecoração foi concedida a 125 personalidades em três graus: Ouro, Prata e Bronze. Entre os agraciados, destaque para autoridades e personalidades que atuam para o desenvolvimento de Minas Gerais.

A medalha foi criada em 1956 para comemorar os 50 anos do primeiro voo do brasileiro Alberto Santos Dumont. A homenagem é feita anualmente e concedida a personalidades com atuação de destaque no estado.

Fonte: Corpo de Bombeiros