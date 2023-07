Sarau ao ar livre na Casa da Cultura mostra talentos de Machado

Apresentações de dança, teatro, violão, flauta, teclado, canto e percussão foram apresentados pelos mais de 150 alunos

Foto: Prefeitura de Machado

Na última semana, aconteceu ao ar livre no pátio da Casa da Cultura de Machado o Sarau Julino. Na oportunidade, alunos atendidos pelas oficinas culturais em parceria com a Corporação Musical puderam mostrar seus talentos e habilidades artísticas para um bom público que lotou o estacionamento do casarão histórico.

Apresentações de dança, teatro, violão, flauta, teclado, canto e percussão foram apresentados pelos mais de 150 alunos atendidos pelo projeto desenvolvido pela Prefeitura de Machado através da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo.

Semestralmente alunos e professores do projeto coordenado pelo professor Guilherme Pereira apresentam uma mostra do trabalho desenvolvido com as oficinas culturais.

Fonte: Prefeitura de Machado