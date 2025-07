São Thomé das Letras tem diversas atrações na Temporada de Inverno

Foto: Prefeitura de São Thomé das Letras

O inverno em São Thomé das Letras promete movimentar o turismo e a cultura local com uma programação repleta de festividades tradicionais, shows, eventos culturais e atividades para todos os gostos.

A Temporada de Inverno já começou e se estende até meados de agosto, oferecendo tanto para moradores quanto para visitantes uma série de eventos que reforçam as tradições, a música e a cultura da cidade.

Entre os destaques da programação estão os tradicionais arraiás, festas juninas e julinas, quermesse do padroeiro, festivais de música, audiovisual, encontro de culturas, além de batalhas de rap e trilhas de mountain bike no distrito de Sobradinho.

A Temporada de Inverno 2025 conta com os seguintes eventos organizados pela Prefeitura, por meio do Departamento Municipal de Cultura e do Departamento Municipal de Turismo:

10 de julho: Lançamento do filme “Causos Fantásticos”

11 de julho: Festival de Audiovisual na Festa da Rua de Baixo

12 e 13 de julho: Tradicional Festa da Rua de Baixo

18 a 20 de julho: Festival Místico Esotérico

21 de julho: Intercâmbio Cultural com o Grupo Borzeguito de Santa Cruz do Sul (RS)

26 de julho: Batalha de Rap (Distrito de Sobradinho de Minas)

27 de julho: Trilhão MTB – Mountain Bike em Sobradinho

1 e 2 de agosto: FENAC (Festival Nacional da Canção), com show gratuito de Renato Teixeira no sábado

22 a 24 de agosto: Tradicional Festa de Agosto promovida pela Prefeitura: Shows Gratuitos na Praça do Rosário

Sexta feira: Banda Onze e 20 e mais uma atração que sairá em breve;

Sábado: Zeca Baleiro é Atração surpresa a ser divulgada em breve + Domingo Intervenção Infantil + Show do Us Agroboys + Show que será divulgado em breve e encerrando com Dj Chris no Beat.

A Prefeitura de São Thomé das Letras destaca que a publicidade, divulgação e demais informações de eventos que não são organizados diretamente pela administração municipal são de total responsabilidade dos organizadores, sendo recomendável que o público consulte as páginas oficiais dos eventos para obter informações detalhadas.

Participe e aproveite o inverno em São Thomé das Letras! Um período especial para curtir tradições, cultura, música e toda a magia que a cidade oferece.

Fonte: Prefeitura de São Thomé das Letras