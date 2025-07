São Thomé das Letras recebe Festival Nacional da Canção neste fim de semana

Além das apresentações das músicas concorrentes o cantor e compositor Renato Teixeira fará show dia 2 de agosto, na Praça da Matriz, também com entrada gratuita.

Foto: FENAC

Em São Thomé das Letras o 55º Festival Nacional da Canção, o maior festival música autoral do Brasil, completa a sua segunda etapa classificatória, com mais 20 músicas concorrentes. A primeira etapa aconteceu no último final de semana, em Tiradentes.

Ao final das apresentações o júri selecionará quatro músicas presenciais e uma online para avançarem às semifinais em Boa Esperança, nos dias 4 e 5 de setembro. A grande final acontecerá no dia 6 de setembro, também em Boa Esperança, berço do festival.

Cada semifinalista presencial já garante um prêmio de R$ 2.500,00 e segue concorrendo ao troféu Lamartine Babo. Neste ano o festival distribui cerca de R$ 250 mil em premiação.

Nesta edição de 2025, o festival bateu recorde histórico com cerca de 1.500 músicas inscritas, vindas de 25 estados brasileiros. Foram centenas de horas de música analisadas pela comissão de seleção, que escolheu 120 composições para participarem das etapas classificatórias presenciais e online.

São Thomé das Letras a charmosa e mística cidade do sul de Minas Gerais é conhecida por suas paisagens deslumbrantes, formações rochosas e clima de espiritualidade. Encravada nas montanhas e coberta por lendas e mistérios, atrai turistas em busca de paz, natureza e experiências únicas. Suas cachoeiras, grutas e mirantes fazem do lugar um destino especial para quem quer se reconectar com a natureza

Show com Renato Teixeira

No sábado (1/8) o público vai poder acompanhar grande show de Renato Teixeira. Compositor e cantor apaixonado, construiu uma carreira que atravessa mais de cinco décadas e inclui mais de 400 obras registradas. Seus maiores clássicos, como “Romaria”, gravada por Elis Regina em 1977, e “Tocando em Frente”, em parceria com Almir Sater e interpretada por Maria Bethânia, tornaram-se hinos da música popular brasileira

Arte também durante o dia

Além dos shows, à noite, São Thomé das Letras também receberá, durante o dia, atrações culturais, que transformarão a Praça da Matriz em um palco de manifestações artísticas. O público poderá apreciar grandes apresentações, tudo gratuitamente. Uma diversidade que reforça o compromisso do festival com a democratização do acesso à arte, oferecendo uma programação rica e diversificada à população local e aos turistas

Próximas etapas

Após São Thomé das Letras, o festival segue por outras seis cidades mineiras:

8 e 9 de agosto – Perdões

15 e 16 de agosto – Três Pontas

22 e 23 de agosto – Coqueiral

29 e 30 de agosto – Nepomuceno

4, 5 e 6 de setembro – Boa Esperança (semifinais e final)

Com entrada gratuita em todas as cidades o Festival Nacional da Canção promete mais uma edição inesquecível, celebrando a música brasileira e revelando talentos de todas as partes do país. Festival Nacional da Canção, MAIS QUE MÚSICA

Fonte: FENAC