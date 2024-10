São Sebastião do Paraíso recebe 2ª edição do Inova Paraíso

Iniciativa da Universidade Federal de Lavras, em parceria com o Sebrae Minas, busca ideias para a sustentabilidade e sucessão familiar no agronegócio

Foto: UFLA / Divulgação

Desenvolvimento do perfil empreendedor, identificação de ideias de negócio e criação de soluções inovadoras. Estes são os temas da 2ª edição do Inova Paraíso, evento gratuito que vai ocorrer nos dias 18, 19 e 20 de outubro na Universidade Federal de Lavras (Ufla), campus São Sebastião do Paraíso. Os interessados em participar devem se inscrever até o dia 14 de outubro, neste site.

O Sebrae Minas estará presente no evento, com ações do Fator S Agita um desafio de inovação e empreendedorismo com o objetivo de descobrir e premiar as melhores ideias de negócios voltadas para a sustentabilidade e sucessão familiar no agro, em especial, o café. Além disso, nos três dias de evento, serão realizados sete workshops com temáticas sobre os desafios na gestão de empreendimentos do agronegócio.

Os participantes ainda poderão participar de atividades práticas sobre o universo do empreendedorismo, para desenvolverem suas ideias de negócio com apoio de um consultor especializado. Ao fim das capacitações, a equipe mais promissora terá a oportunidade de se apresentar para uma banca de jurados, que vai premiar o trabalho vencedor com medalhas e brindes da região.

O Inova Paraíso integra o programa ELI, do Sebrae Minas, voltado para ações que fomentam o Ecossistema Local de Inovação, com o apoio do Grupo Líder Montanhas do Sudoeste. O evento marca o início de um movimento inovador para toda a comunidade de São Sebastião do Paraíso e região.

“Buscamos incentivar a criação e o desenvolvimento de soluções que atendam às necessidades reais da comunidade, capacitando os participantes de forma empreendedora, e fortalecendo suas habilidades” explica a analista do Sebrae Minas Lucilene Pessoni.

Fonte: Sebrae Minas