São Sebastião do Paraíso e Alfenas recebem as próximas etapas do Circuito E-Minas

Evento promovido pela Federaminas ampliará oportunidades de negócios para os municípios

Foto: Federaminas

São Sebastião do Paraíso e Alfenas, no sul de Minas, serão os próximos municípios a receber o Circuito E-Minas 2023, nos dias 8 e 10 de agosto, respectivamente. O evento é uma realização da Federação das Associações Comerciais e Empresariais de Minas – Federaminas, em parceria com as associações comerciais de São Sebastião do Paraíso e Alfenas.

“O principal objetivo do circuito é estabelecer uma aproximação institucional entre as associações locais e as iniciativas de investimento disponíveis em todo o Estado. Trata-se de uma excelente oportunidade de impulsionar o desenvolvimento de negócios, analisar possibilidades de investimento e buscar potenciais parceiros para atrair recursos para São Sebastião do Paraíso e Alfenas”, ressalta o presidente da Federaminas, Valmir Rodrigues da Silva.

Um dos municípios de maior importância na produção de cafés finos do Brasil, São Sebastião do Paraíso é responsável por boa parte da produção nacional desse tipo de café, sendo que cerca de 80% da produção é exportada para os países como Japão e Itália. Nos últimos anos, a cidade também vem se destacando como pólo industrial nos setores de material cirúrgico, confecção de lingerie e couros, desde curtumes até as fábricas de calçados.

Já Alfenas é considerado um núcleo urbano de bastante importância na região sul-mineira. O município também se destaca como centro produtor de café, além de arroz, alho, batata-inglesa, feijão, milho, entre outros. Na área industrial, o setor têxtil é um dos pontos mais fortes da economia local, além do comércio varejista que é bem diversificado e atende vários municípios da região. É ainda uma cidade vibrante, com vários eventos durante todo o ano, movidos pelos milhares de estudantes de suas duas principais universidades: Unifal-MG e Unifenas.

ATRAÇÕES DO EVENTO

Um dos destaques dos dois eventos será a palestra de Ciro Bottini, ex-apresentador do Shoptime. As inscrições podem ser feitas pelo Sympla (links abaixo).

Considerado um dos mais famosos e renomados vendedores da TV brasileira, Bottini falará sobre o papel do vendedor no século XXI. “O bom vendedor deve sempre manter o bom humor e o sorriso no rosto. Para tornar isso possível é preciso ter em mente que essas são características fundamentais para quem lida com o público, trabalhando ou não com vendas”, afirma.

A programação do circuito, que é igual tanto para São Sebastião do Paraíso, quanto para Alfenas, conta ainda com as seguintes atividades:

Fórum pelo desenvolvimento econômico de Minas Gerais –

São Sebastião do Paraíso: com Valmir Rodrigues da Silva e Matheus Colombaroli, presidente da Associação Comercial e Industrial de São Sebastião do Paraíso – ACISSP, além de representantes do Sebrae, do Invest Minas e do Governo de Minas Gerais.

Alfenas: com Valmir Rodrigues da Silva e João Petenuci, presidente da Associação Comercial e Industrial de Alfenas – ACIA, além de representantes do Sebrae, do Invest Minas e do Governo de Minas Gerais.

Workshop: como desenvolver o departamento comercial das ACEs? – encontro regional entre associações comerciais, dividido em três subtemas:

Palestra com o consultor em gestão de empresas, Jainir Júnior, da F5 Gestão Empresarial, com o tema: “Organização dos processos internos… Se eu não me organizar nada vai mudar!”,

Palestra com Wagner Bitencourt – gerente de soluções empresariais da Federação das Associações Empresariais de Santa Catarina – Facisc. Bitencourt vai falar sobre como a entidade, uma das mais importantes do país, obteve sucesso e alcançou sustentabilidade financeira.

Pitch + soluções empresariais para as associações comerciais, com membros da Federaminas e parceiros.

Fonte: Mateus Pena | Hipertexto Comunicação Empresarial