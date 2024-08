São Sebastião da Bela Vista realizou passeio em comemoração ao dia do ciclista

O passeio contou também com o apoio da Arteris Fernão Dias, da Polícia Militar e da BR Vida.

Foto: Arteris Fernão Dias

O dia 19 de agosto é comemorado o Dia Ciclista no Brasil. Para marcar a data, a Arteris Fernão Dias realizou um mini passeio ciclístico pelas ruas de São Sebastião da Bela Vista (MG) com cerca de 40 alunos da Escola Municipal Professora Almerinda Silva Mosti, que integra o Projeto Escola Arteris. A ação teve como objetivo conscientizar a população sobre as atitudes responsáveis no trânsito, incentivando o uso da bicicleta como transporte viável e sustentável, bem como reforçando os cuidados e atenção necessárias.

Antes de percorrer um trajeto pela região central da cidade, as crianças receberam orientações sobre comportamento seguro na bicicleta, regras de trânsito e a importância do uso de equipamentos de segurança para garantir a integridade física dos ciclistas. Equipes da concessionária, juntamente com as professoras, acompanharam todo o percurso para zelar pela segurança dos alunos. O passeio contou também com o apoio da Polícia Militar e da BR Vida.

O que diz a lei

O tráfego de bicicletas deve seguir algumas regras previstas no Código de Trânsito Brasileiro (CTB). De acordo com o artigo 29, depois dos pedestres todos os veículos de maior porte – caminhões, ônibus, carros e motos – têm responsabilidade pela segurança dos veículos não motorizados, como as bicicletas.

Para sua segurança, quando for andar de bicicleta, não se esqueça:

Use capacete. Os ciclistas devem utilizar equipamentos de segurança para tornar a experiência mais segura

Cuide da iluminação da bicicleta

Não ande na contramão

Tome cuidado com as portas de veículos

Lembre-se de que a sinalização é importante

Caso disponível, use as ciclovias

Respeite as leis de trânsito

Sobre o Projeto Escola

O Projeto Escola Arteris é um programa de educação com mais de 18 anos, que tem o objetivo de conscientizar estudantes sobre a importância da cidadania no trânsito. A ação beneficia escolas das cidades em que atuamos, nos cinco estados em que a Arteris está presente. Saiba mais em https://sustentabilidade.arteris.com.br/projetoescola/

Fonte: Arteris Fernão Dias