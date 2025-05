São Paulo recebe 2° edição do Alavancar Delivery

Conheça mais sobre o grande evento “Alavancar Delivery”: um mega evento, organizado pelo empresário Kleber de Oliveira.

O Alavancar Delivery é o melhor evento já feito no Brasil com foco exclusivo em donos de pizzarias, restaurantes, hamburguerias e deliveries, que querem crescer de forma estratégica, lucrativa e sustentável.

Aqui, você não vai ouvir “mais do mesmo”.

São centenas de empresários reunidos para trocar experiências, aprender com especialistas de campo e sair com um plano de ação real para transformar e triplicar seu faturamento do seu negócio nos próximos 30 dias.

O que funcionava antes, hoje trava o crescimento. Se você sente que o seu delivery está estagnado, com baixa margem, dificuldade em atrair e reter clientes e bons funcionários — esse evento foi feito pra você.

Dias 25 e 26 de agosto. Embarque nessa virada com a gente.

Esse mega evento, é organizado por Kleber de Oliveira — CEO da rede Ápice Pizzas. Kleber, também ficou conhecido por organizar grandes eventos e ajudar outros empresários a organizar seu delivery.

Figura presente em grandes eventos e amigo de diversos artistas e figuras publicas, Kleber se tornou referência nacional, quando se fala em delivery, marketing e conexão de pessoas.

Fonte: Paulo Reale