São Lourenço se prepara para a 12ª edição do Festival Gastronômico Degusta

O evento acontece de 1º a 30 de setembro e irá contar com aulas-show, workshops, feira de produtos regionais, circuito gastronômico e uma vasta programação cultural gratuita.

Foto: Luiz Gustavo Taveira

O Degusta – Festival Gastronômico de São Lourenço (www.degustasaolourenco.com.br) está de volta em sua 12ª edição, e neste ano, promete transformar a cidade no Sul de Minas em um verdadeiro palco de sabores e cultura. O evento, que já é tradição e reuniu cerca de 10 mil pessoas na última edição, acontece de 1º a 30 de setembro e terá como tema central o milho e seus derivados.

Durante todo o mês, os visitantes poderão se deliciar com pratos especiais em um circuito gastronômico que contará com 13 restaurantes locais. Cada um deles preparou receitas exclusivas para o festival, oferecendo uma experiência única para os amantes da comida mineira. Assim como nos anos anteriores, moradores e turistas que consumirem os pratos dos participantes poderão pontuar no “Passaporte Degusta”. Ao atingir o número mínimo de estabelecimentos, irão receber uma caixa surpresa com diversos produtos típicos da região.

Quem estiver na cidade entre os dias 6 e 8 de setembro, poderá participar ainda da Feira Gastronômica, que acontece no Estacionamento do Parque das Águas e no Calçadão II e será um dos pontos altos do evento. Este espaço reunirá produtores regionais, proporcionando uma oportunidade imperdível para conhecer e degustar produtos locais de alta qualidade.

No final de semana do feriado de 7 de setembro, os interessados em aprender novas receitas e vivenciar a culinária mineira de perto também poderão contar com um espaço destinado à Cozinha Show, que irá oferecer uma programação diversificada de oficinas culinárias e palestras gratuitas ministrados por Chefs e culinaristas. Além de uma praça de alimentação com shows musicais para embalar a festa.

O Degusta – Festival Gastronômico de São Lourenço é realizado pelo São Lourenço Convention & Visitors Bureau (SLCVB) e conta com o patrocínio de Guaranita Cibal, Água São Lourenço, Carrossel Supermercados, Construtora e Incorporadora Vilella Campos, Laticínios Miramar e Totvs, além do apoio de Raimax e da Prefeitura Municipal de São Lourenço.

Para mais informações, acesse www.degustasaolourenco.com.br e acompanhe as atualizações nas redes sociais do evento (https://www.instagram.com/degusta.saolourenco/ e https://www.facebook.com/degustasaolourenco/).

PROGRAMAÇÃO MUSICAL:

06/09 – Sexta Feira

21h Fernando Ferreira

07/09 – Sábado

17h Orquestra de Violeiros de São Lourenço

21h Patronagens Band

08/09 – Domingo

17h -Grupo Ingênuos

19h- Banda Dino

PROGRAMAÇÃO COZINHA SHOW

06/09 – Sexta Feira

19h – Aula Inaugural – Delícias do Milho

20h Patrimônio a Mesa: “ Milho, Sustento da Vida”

Sistemas Culinários da Cozinha Mineira

07/09 – Sábado

11h Degusta – Kids

15h “Cadernos de Receitas” – Quitandas de Minas

16h Patrimônio a Mesa: Comunidades Tradicionais: Protagonistas da Cultura do Milho

19h Do Moinho a Mesa – A versatilidade do Milho

08/09 – Domingo

11h Degusta – Kids

16h Café com Prosa

18h Patrimônio a Mesa: Mulheres Negras e os Saberes da Cozinha Mineira

