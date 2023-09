São Lourenço se mobiliza para a Semana Nacional de Trânsito com ações para conscientizar a população

A Semana Nacional de Trânsito em São Lourenço busca, sensibilizar os cidadãos para que adotem comportamentos mais responsáveis no trânsito, tornando as vias mais seguras para todos.

Foto: Prefeitura de São Lourenço

A Secretaria de Planejamento e Finanças de São Lourenço, através da SL Trans, está se preparando para a Semana Nacional de Trânsito, que acontecerá de 18 a 25 de setembro.

Criada pelo Código de Trânsito Brasileiro (Contran), a semana acontece anualmente no mês de setembro, e tem como objetivo promover a conscientização sobre a importância da segurança viária e da educação no trânsito, visando a redução de acidentes e a melhoria da qualidade de vida dos cidadãos, além de promover a reflexão sobre a forma como nos deslocamos nas cidades e os enormes problemas que o uso excessivo dos veículos pode causar ao meio ambiente e ao bem-estar da sociedade. Esse ano o tema é “No trânsito, escolha a vida! ”.

Durante a Semana Nacional de Trânsito, São Lourenço promoverá uma série de atividades e ações educativas, como blitz educativas em pontos estratégicos da cidade, distribuindo materiais informativos de conscientização e sobre a importância do respeito às leis de trânsito. Também haverá simulação de um acidente com o objetivo de mostrar prevenções e as consequências reais dos acidentes de trânsito.

Em parceria com a Secretaria de Educação, várias ações educativas com a transitolândia serão realizadas para os alunos das escolas municipais da ciadde, para que os equenos aprendam, na prática, regras básicas no trânsito.

A Semana Nacional de Trânsito em São Lourenço busca, acima de tudo, sensibilizar os cidadãos para que adotem comportamentos mais responsáveis no trânsito, tornando as vias mais seguras para todos. A conscientização e a educação são ferramentas poderosas para a redução de acidentes e a preservação de vidas.

Segundo o Secretário de Planejamento e Finanças, Daniel Donato, a participação e envolvimento da comunidade é essencial para o sucesso da Semana Nacional de Trânsito. “É fundamental o engajamento de todos nessa causa, pois cada um de nós tem um papel importante na construção de um trânsito mais seguro”, ressalta o Secretário

Participe desse momento de conscientização e faça sua parte, tornando o trânsito de São Lourenço mais seguro e responsável. Afinal, no trânsito, a responsabilidade de cada um pode fazer a diferença e salvar vidas.

Fonte: Prefeitura de São Lourenço