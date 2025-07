São Lourenço recebeu IX Conferência Municipal de Saúde

O momento foi de diálogo, troca de conhecimentos e construção coletiva de propostas

Foto: Prefeitura de São Lourenço

Na última quinta-feira (10/07) a cidade de São Lourenço recebeu a IX Conferência Municipal de Saúde, com o tema “São Lourenço em busca de melhorias para a população trabalhadora”, reunindo profissionais, autoridades e a população em um momento de reflexão, diálogo e construção coletiva..

O encontro contou com palestras enriquecedoras dos especialistas Wallace Fernandes Loures e Eduardo Gonçalves, que abordaram temas fundamentais como a saúde do trabalhador e a importância da vigilância em saúde no SUS.

O encontro foi marcado por trocas de experiências, sugestões de propostas e articulações para avanços nas políticas locais, sempre com foco na valorização do trabalho e no cuidado com aqueles que constroem diariamente o desenvolvimento do município.

A administração municipal agradeceu a todos os participantes e palestrantes que contribuíram para o sucesso da conferência.

Fonte: Prefeitura de São Lourenço