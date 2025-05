São Lourenço recebe Festa das Instituições 2025 em junho

A tradicional festa junina de São Lourenço acontecerá de 19 a 22 de junho, no estacionamento do Parque das Águas.

Foto: Prefeitura de São Lourenço

No início deste mês de maio, a equipe da Secretaria de Cultura e Patrimônio de São Lourenço se reuniu com os representantes das instituições que vão participar da Festa das Instituições 2025 no município Sul Mineiro.

Durante o encontro, conduzido pelo Gerente Operacional, João Marcelo Silva, os presentes aproveitaram a oportunidade para acertar os últimos detalhes do evento, que acontece em junho.

A tradicional festa junina de São Lourenço acontecerá de 19 a 22 de junho, no estacionamento do Parque das Águas. Como sempre, vai ser um momento especial de encontro, alegria e valorização das instituições que fazem a diferença em São Lourenço.

Vem aí mais uma edição cheia de música, comidas típicas, danças e, principalmente, união da população!

Fonte: Prefeitura de São Lourenço