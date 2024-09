São Lourenço recebe evento gratuito sobre tendências e novos desafios para o segmento de food service

Evento acontece nesta quarta-feira (25) a partir das 09h, na Origens Forno & Café (Rua Marechal Floriano, 26 – Centro).

Foto: Abrasel

Nesta quarta-feira (25), São Lourenço receberá um evento gratuito da TOTVS sobre tecnologia e inovação, apresentando as tendências mais recentes e os novos de desafios do segmento de food service, em parceria com a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) no sul de Minas e o São Lourenço Convention & Visitors Bureau (SLC&VB). A partir das 09h, na Origens Forno & Café (Rua Marechal Floriano, 26 – Centro).

De acordo com o executivo de soluções da TOTVS, Eduardo Curatola Neves, serão apresentadas as soluções, integrações e conexões que a maior empresa de tecnologia do Brasil está fazendo. “Serão expostos alguns equipamentos do segmento de food service, como monitores e smart POS, que já são uma realidade, onde os estabelecimentos estão aderindo à comanda integrada com o pagamento e emissão de nota, transformando em comanda”, explicou.

Eduardo conta ainda que serão falados os desafios para os próximos anos, o que o segmento visualiza e o que irá acontecer com a tendência e inovação. “Teremos a participação de pessoas de São Paulo, além da gerente de produto nacional e um profissional de arquitetura, profissionais gabaritados para falar sobre o mercado”, ressaltou.

Para o conselheiro da Abrasel no Sul de Minas, Fernando Agostini, será de extrema importância a participação dos empresários do circuito das águas para se aperfeiçoarem nas novas tendências e desafios.

Segundo a diretora executiva da Abrasel no Sul de Minas, Ana Luísa Alves, será um momento crucial para os empresários e associados que buscam sobreviver e prosperar em um mercado cada vez mais competitivo e dinâmico. “Devemos sempre buscar atualizações e aprendizados, pois as tendências do mercado mudam rapidamente e estar dentro das novidades, permite adaptar os negócios às novas demandas dos consumidores, que estão cada vez mais exigentes e informados”, disse.

Ainda de acordo com Ana Luísa, eventos como esse são excelentes plataformas para o networking e troca de experiências, desafios e soluções, formando parcerias estratégicas para fortalecer o setor de Alimentação Fora do Lar. “O setor foi um dos mais impactados pela pandemia, mas também mostrou uma capacidade incrível de se reinventar. Participar de eventos nos ajuda a estar preparados para enfrentar crises futuras, com estratégias bem fundamentadas e uma visão clara do caminho a seguir.

Convidamos todos a aproveitarem ao máximo este evento, absorvendo cada insight, participando ativamente das discussões e, acima de tudo, aplicando o conhecimento adquirido em seus negócios. Juntos, podemos transformar desafios em oportunidades e continuar a crescer e inovar no setor de AFL”, concluiu.

Restam poucas vagas! As inscrições são gratuitas através do link: https://www.docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdkkcf_fgn01TfRtAm3bril4OHjneYmCzck9C OxnnIpkutD8A/viewform

Fonte: Ana Luísa Alves / Abrasel no Sul de Minas.