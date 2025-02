São Lourenço realizou Dia D de combate a dengue

Os Agentes de Combate à Dengue percorreram os bairros realizando ações junto às residências para combater locais com potencial para serem criadouros do mosquito da dengue.

Foto: Prefeitura de São Lourenço

A Prefeitura Municipal de São Lourenço, através da Secretaria Municipal de Saúde, realizou no último sábado, dia 22 de fevereiro o Dia D do Mutirão contra a dengue nos bairros da Estação e João de Deus (Barreiro).

Foi uma manhã onde todos estiveram engajados no combate ao mosquito Aedes aegypti (mosquito da dengue). Os Agentes de Combate à Dengue percorreram os bairros realizando ações junto às residências para combater locais com potencial para serem criadouros do mosquito da dengue.

Enquanto isso, na Praça da Estação, parceiros e voluntários recebiam a população com diversas atividades:

– Verificação de pressão arterial e glicemia

– Atualização da carteira de vacinação

– Orientações sobre dengue, chikungunya, zika e febre amarela

– Teatro e desenho para crianças

– Blitz educativas

– Doação de mudas de árvores nativas

– Coleta de óleo de cozinha para reciclagem

– Coleta de materiais eletrônicos para reciclagem

– Educação ambiental contra a dengue

O Governo Municipal agradece a todos os envolvidos e à população neste dia voltado ao combate à dengue em nossa cidade.

Apoio e Organização:

Governo Municipal

SAAE São Lourenço

Secretaria de Saúde

Secretaria de Infraestrutura

Secretaria da Cultura

Secretaria do Meio Ambiente

57 Batalhão de Polícia Militar

Policia Militar do Meio Ambiente

Corpo de Bombeiros Militares

Faculdade São Lourenço

Ecophalt

EcoTrio

Fonte: Prefeitura de São Lourenço