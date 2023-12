São Lourenço realiza a 2ª Edição do Natal Estação Feliz nesta sexta-feira

Haverá também a Tenda da Saúde, das 09 às 14 horas

Foto: Prefeitura de São Lourenço

A festa é nesta Sexta-feira dia 22 de dezembro, a partir das 09 horas da manhã na Praça da Estação no dia 22 de dezembro e será totalmente gratuita.

Será um dia de festa para os pequenos com diversas atividades como a tenda de esportes, brincadeiras, pinturas, apresentações musicais, brinquedos infláveis como: Futebol de sabão, escorrega radical, tobogã, teremos também a tenda da policia militar e meio ambiente, espaço educação, tenda do bombeiro e muito mais.

Haverá também a Tenda da Saúde, das 09 às 14 horas:

Vacinação

Atualização do Cartão de Vacina!! Teremos disponível todas as vacinas do calendário para todas as idades!!!

Observação: Trazer o cartão de vacina, o SUS e/ou CPF. Todas as pessoas que trouxerem o cartão de vacina para verificação ganharão um BRINDE!!!

Dezembro Vermelho – Mês de combate ao HIV

Teste rápido para HIV, Sífilis, Hepatite B e Hepatite C.

Orientações sobre prevenção, Distribuição de preservativos e Brindes

Combate a Dengue

Atividade lúdica de pintura e jogos educativos sobre cuidados na prevenção do mosquito da dengue e orientações.

Fonte: Prefeitura de São Lourenço