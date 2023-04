São Lourenço: Parlamento Jovem de Minas 2023

O evento foi realizado na tarde desta quarta-feira (12/04), na sede da Câmara Municipal.

Foto: Prefeitura de São Lourenço

A Escola do Legislativo de São Lourenço lançou oficialmente o Parlamento Jovem de Minas 2023, cujo tema é mercado de trabalho.

O Parlamento Jovem é um projeto da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, executado por mais de 150 câmaras municipais, e que desperta em estudantes do Ensino Médio a vontade de contribuir com a sociedade.

Por meio da participação cidadã, todas as propostas discutidas nas reuniões, são encaminhadas a Belo Horizonte e amplamente discutidas entre os estudantes.

E, em setembro, na capital mineira, com os estudantes de todo o estado ocupando as cadeiras dos deputados, em uma Plenária transmitida ao vivo pela TV ALMG, eles definem o documento final, com as ideias mais bem votadas e aceitas pela maioria.

Para se inscrever basta comparecer e estar regularmente matriculado (a) no Ensino Médio em alguma escola da rede pública ou privada.

Fonte: Prefeitura de São Lourenço