São Lourenço e UNIS firmam Acordo de Cooperação Técnica

Parceria visa fortalecer o desenvolvimento econômico, a inovação e a geração de oportunidades no município.

Foto: Prefeitura de São Lourenço

São Lourenço da mais um passo para o desenvolvimento municipal. Na tarde desta terça-feira (03), a Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Agricultura, firmou um Acordo de Cooperação Técnica com o Centro Universitário do Sul de Minas – UNIS, unidade São Lourenço.

A parceria visa fortalecer o desenvolvimento econômico, a inovação e a geração de oportunidades em São Lourenço. Com esse trabalho conjunto, será possível aprofundar o conhecimento sobre as potencialidades locais, construir estratégias para fortalecer as vocações econômicas e fomentar a qualificação profissional e o empreendedorismo.

A assinatura aconteceu no gabinete do prefeito Walter José Lessa, com a presença do Diretor do UNIS São Lourenço, Roger Antonio Rodrigues, do Professor Robson Kerner Coelho dos Santos, da Secretária de Desenvolvimento Econômico Amanda Benvenutti e do Coordenador de Desenvolvimento Econômico Matheus Alcântara.

O município de São Lourenço avança quando o poder público, a educação e o setor produtivo trabalham juntos!

Fonte: Prefeitura de São Lourenço