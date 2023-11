São Lourenço é eleita a melhor cidade para a longevidade

São Lourenço lidera a pesquisa na categoria cidades médias, onde foram avaliados 674 municípios.

Foto: Prefeitura de São Lourenço

Um estudo nacional, realizado pelo Instituto de Longevidade, acaba de lançar a terceira edição do Índice de Desenvolvimento Urbano para Longevidade (IDL), onde avaliou como as cidades brasileiras estão lidando com os moradores mais velhos.

O índice é feito a cada três anos com base nos indicadores socioambientais, economia e saúde. Também foi levada em conta as estruturas públicas de cada cidade. São Lourenço lidera a pesquisa na categoria cidades médias, onde foram avaliados 674 municípios.

Essa pesquisa mostra o que nós moradores de São Lourenço já sabemos, mas também serve como um convite para que o mundo descubra o que torna esta cidade tão especial. É uma mostra do compromisso que a cidade tem em ser um ambiente onde todos, independentemente da idade, possam viver uma vida plena e significativa

O que é o IDL 2023?

O IDL é um índice criado pelo Instituto de Longevidade com o propósito de acompanhar os indicadores que representam as ofertas de serviços e infraestrutura que atendem a população idosa nos municípios do país.

Em sua terceira edição, o IDL 2023 traz uma outra novidade, além do aumento no número de municípios analisados: a criação da categoria Cidades Médias que objetiva preservar certa homogeneidade de características existentes entre cidades com tamanho populacional semelhante.

Fonte: Prefeitura de São Lourenço