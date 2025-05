Santa Rita do Sapucaí sedia 10º Encontro da Frente da Gastronomia Mineira

O Sul de Minas Gerais receberá o 10º Encontro da Frente da Gastronomia Mineira (FGM) – Regional Sul no dia 22 de maio de 2025, que nesta edição será realizado na cidade de Santa Rita do Sapucaí. O SINDIPA, parceiro do encontro, está confirmado no evento, que terá um toque especial, sendo realizado em meio a programação de aniversário do município.

O encontro é voltado para produtores e empresários do trade de turismo, mostrando a grande riqueza gastronômica de Minas, que possui força para atrair turistas de todos os estados do país. Santa Rita do Sapucaí possui uma gastronomia diversa, tendo o “pão cheio”, prato típico do município, sido tombado como patrimônio imaterial pelo Conselho Municipal de Patrimônio Artístico e Cultural – COMPAC.

Haverá uma rica programação de conversas, palestras e apresentações de experiências de ações voltadas para a gastronomia mineira, turismo gastronômico e cozinha mineira. Os destaques da edição serão as cachaças mineiras, especial Gonçalves, Cabo Verde e Três Pontas; os festivais gastronômicos que são geradores de fluxo turístico, como em Bocaina de Minas, Sabores do Vale SRS e Degusta de São Lourenço; e os doces tradicionais do estado, especialmente o pé de moleque de Piranguinho e sabores da Serra da Carapuça.

O 10º encontro da FGM será realizado no Teatro Municipal ‘Monsenhor José Carneiro’, a partir das 8h de quinta-feira (22/5), com entrada gratuita. O evento contará com a presença de autoridades regionais e participações do Chef Edson Puiat, coordenador da FGM, Rafael Huhn, coordenador da FGM – Regional Sul, Nayara Bernardes e Simone Lopes (Sebrae Minas); Janilton Prado, Secretário de Lazer e Turismo de Santa Rita do Sapucaí; e mais.

Outras cidades da região já receberam o evento em anos anteriores, como Poços de Caldas, Pouso Alegre, Varginha, Dom Viçoso, Monte Sião, Gonçalves, Guaxupé, Itanhandu e Andradas.

