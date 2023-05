Samba, sabores e solidariedade: Brasileirinho P.A agita Pouso Alegre nesta semana

Além dos shows, o Brasileirinho P.A terá uma grande praça de alimentação composta por mais de 20 beer trucks e food trucks

Foto: Prefeitura de Pouso Alegre

“Tá vendo aquela lua que brilha lá no céu….” e “não precisa mudar…” são alguns dos hits que vão embalar a 2ª edição do Brasileirinho P.A nesta sexta-feira (26) e sábado (27), no Pátio da Rodoviária, eventos gratuitos. Realizado pela Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria de Comunicação Social, Lazer e Turismo, o evento promete levar o gostinho da gastronomia brasileira, muita música, diversão, valorização da cultura pouso-alegrense, movimentar o comércio e ainda aquecer as famílias carentes com a campanha do agasalho.

“No ano passado realizamos a 1ª edição durante a Copa do Mundo e agora estamos na reta final da preparação para que a 2ª edição seja o primeiro grande evento realizado pela Prefeitura neste ano. Com o Brasileirinho P.A queremos ressaltar a gastronomia e a cultura brasileira e pouso-alegrense. Além disso, buscamos fomentar as mais variadas áreas do comércio e arrecadar agasalhos para a nossa população carente que necessita de agasalho. É um evento complexo, que envolve diversas pastas e setores. Tudo buscando o melhor para nosso povo, que precisa de momentos de lazer gratuito, como prevê a própria Constituição Federal Brasileira e como o povo merece”, pontua o Prefeito Cel Dimas.

VEM PRA POUSO ALEGRE

Além dos shows, o Brasileirinho P.A terá uma grande praça de alimentação composta por mais de 20 beer trucks e food trucks e ainda um espaço para incentivar o artesanato pouso-alegrense com a participação de mais de 20 artesãs.

A Secretária de Comunicação Social, Lazer e Turismo, Jaqueline Costa, explica que “a realização de um evento envolve um planejamento complexo para que possa ir além da diversão. Neste caso, temos uma área reservada para dezenas de empreendedores que diretamente vão ter um espaço para que possam alavancar os seus negócios. São centenas de famílias que vivem deste setor e foram muito prejudicadas durante os anos de pandemia. Além disso, muitos viajavam para outras cidades em busca de melhor cenário para vendas. Nós queremos ajudar e destacar o nosso povo. Por isso, também teremos a feira de artesanato que conta com brilhantes trabalhos que ressaltam as belezas da nossa Pouso Alegre e são verdadeiras artes”.

Para abrilhantar a praça de alimentação. 9 escolas municipais e entidades como: Shine (atende pessoas com deficiência), Casa Dia (casa de apoio a dependentes químicos), Rotary (presta serviços voluntários para diversas instituições) terão espaço para que possam vender produtos Gastronômicos e arrecadar dinheiro para investir nelas mesmas e/ou doar.

AQUECE CORPO E ALMA

Diante das baixas temperaturas, o Brasileirinho P.A terá pontos de arrecadação para doação de agasalhos. “Todos os eventos da Prefeitura envolvem ações de doação. As entradas são gratuitas, mas pedimos que a população leve um agasalho, cobertor e/ou acessório que possa proteger alguém do frio. Também vamos receber peças que protejam os pets (cães e gatos) destas temperaturas baixas. Todo o material será recebido pela Políticas Sociais que posteriormente fará uma triagem para separar os itens para que sejam destinados às famílias carentes cadastradas nos CRAS da nossa cidade. Quanto mais arrecadarmos, mais pessoas serão ajudadas e tenho certeza que fará a diferença para muitos”, pontua o Prefeito Cel Dimas.

PROGRAMAÇÃO

Sexta-feira (26)/Pediu pra sambar, Sambô!

Abertura/ Participação Locutor Bob- 18h30

Show Bem Bolart – 19h

Show Sambô – 22h

Encerramento – 00h

Sábado (27)/ Exalta exalta!

Abertura/Participação Locutor Bob – 14h

Show Grupo Família Atração – 16h

Show PDM – 18h

Show Exalta – 22h

Encerramento – 00h

