Salão Náutico Capitólio ressalta a força econômica e cultural do Lago de Furnas

Foto: Reprodução

Entre os dias 24 e 27 de julho, a Marina Escarpas foi palco do Salão Náutico Capitólio 2025, com o tema: “A força do Mar de Minas unindo sustentabilidade, turismo e inovação”. O evento, um dos principais encontros do setor náutico no Brasil, contou com palestras, workshops e ativações especiais, tendências e lançamentos do mercado náutico, equipamentos, acessórios e soluções para embarcações, espaços de lazer, gastronomia e atrações ao ar livre, podcast ao vivo e conteúdos exclusivos, além de oportunidades reais de negócios e networking.

O Governo de Minas Gerais, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo (Secult), levou os atrativos turísticos do estado à terceira edição do evento, em um estande imersivo, com projeções audiovisuais e ambientação sonora, inspirado nas paisagens da região do Lago de Furnas. A ambientação privilegiada evocou o movimento das águas, cores que traduzem a natureza mineira e ativações que unem tradição e inovação.

Segundo o Governo, os grandes espelhos d’água, como o Lago de Furnas e os cânions de Capitólio, são tesouros turísticos e a visibilidade é fundamental para alavancar o fluxo de visitantes e gerar desenvolvimento regional. A paisagem do Mar de Minas, que antes se limitava a montanhas e cafezais, hoje abriga marinas, jet skis, iates e veleiros que movimentam uma economia pujante, do turismo ao comércio náutico.

De acordo com o secretário de Estado de Cultura e Turismo, Leônidas Oliveira, o Mar de Minas é símbolo do potencial turístico náutico, mas é também ponto de partida para um projeto maior de transformar Minas Gerais em destino de natureza e cultura com alto valor agregado. “O Salão Náutico é uma plataforma de projeção nacional e internacional, onde Minas reafirma sua identidade, sua criatividade e sua capacidade de gerar oportunidades para os territórios”, afirmou Leônidas.

A presidente do Circuito Turístico do Lago de Furnas, Thayse de Castro, destacou a importância de participar do Salão Náutico junto ao stand de Minas Gerais, ressaltando a relevância da presença de mais IGRs. “Foi uma oportunidade valiosa para o circuito mostrar sua força cultural. Apresentamos a Mostra de Cinema de Fama que ocorrerá em agosto e selamos a parceria com Capitólio. Juntos, fortalecemos essa conexão que nos une, promovendo um turismo mais afetivo, integrado e sustentável”, afirmou.

Thayse destacou ainda que o trabalho coletivo foi muito importante. “Toda essa nossa participação só foi possível graças a equipe do circuito, que se movimentou e se deslocou até o evento. Gostaria de agradecer nossa gestora Fran Assis, a secretária executiva Jenifer Passos, o secretário de Cultura e Turismo de Fama, Douglas Prado, o cinegrafista Reginaldo, o fotógrafo Marcos, a jornalista Ana Luísa e a produtora cultural Aryanne Ribeiro, além dos produtores e artesãos que disponibilizaram seus produtos para apresentarmos no evento”, agradeceu.

O evento se consolidou como uma vitrine para os sabores e riquezas da região, reunindo produtos como a Geleia Minas Gourmet, de Fama; a tilápia do Frigorífico Fazenda Cabo Verde; o Viana Coffee / Estação Café; o tradicional pão de queijo da Herança da Fazenda e o Doce de Leite Majestic de Alfenas.

A chef e assadora profissional de Alterosa, Daniela Valério, apresentou um prato delicado e marcante: filé de tilápia assado acompanhado de ceviche de banana-da-terra. “Escolhemos a tilápia por ser uma proteína muito presente na nossa região e pelo sabor único que ela adquire nas águas do Lago de Furnas. Optamos por prepará-la assada, sem qualquer tempero, justamente para valorizar seu sabor natural. Como acompanhamento, ceviche de banana da terra com pimenta biquinho e crispy de gengibre, que trouxeram frescor e contraste ao prato. É uma combinação simples, mas que ressalta a essência dos ingredientes”, explicou.

Daniela também destacou o potencial turístico e econômico de Capitólio, reconhecido internacionalmente. “É uma região com excelente infraestrutura e grande capacidade de atrair negócios. Eventos como o Salão Náutico impulsionam não só o setor náutico, mas também a gastronomia, o turismo e a hotelaria. Capitólio vai além das belezas naturais; oferece experiências integradas e múltiplas possibilidades. Minha participação foi extremamente positiva, e acredito que o evento fortalece a visibilidade da região. Além da exposição de embarcações, o Salão trouxe outras atrações, mostrando a força da integração entre diferentes setores”, concluiu.

O secretário municipal de Turismo e Cultura de Capitólio, Cristiano Lopes, conta que a Prefeitura de Capitólio marcou presença institucional com ações e participação em debates, mostrando ao Brasil a força do turismo náutico do município, sua cultura e seu povo. “Agradecemos imensamente a todos que estiveram conosco, apoiando, organizando e representando Capitólio com tanta dedicação. Seguimos firmes na missão de valorizar o Mar de Minas, impulsionar nossa economia e fortalecer o turismo sustentável”, concluiu.

Para a gestora do Circuito Turístico do Lago de Furnas e turismóloga, Fran Assis, participar do Salão Náutico foi uma vitrine estratégica para o circuito. “Ao levarmos nossos destinos, produtos e sabores para o stand da Secult-MG, mostramos que o turismo na nossa região vai muito além das paisagens — ele navega por histórias, tradições e experiências que encantam e movimentam a economia local”, concluiu.

O próximo evento será a 8ª Mostra de Cinema de Fama, entre os dias 14 e 17 de agosto, uma celebração do encontro entre o cinema e os territórios — entendidos não apenas como espaços geográficos, mas como lugares simbólicos, afetivos e políticos. O tema “Territórios do Olhar” propõe uma reflexão sobre o cinema como ferramenta de escuta, reconhecimento e reinvenção dos espaços que habitamos. Mais informações: https://mostrafama.com.br/

Fonte: Ana Luísa Alves