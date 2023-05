Sala Mineira do Empreendedor promove 14ª Semana do MEI

A Semana do MEI é uma iniciativa do Sebrae e conta com programação diversificada por todo o país.

Foto: Prefeitura de Três Corações

Entre os dias 22 e 27 de maio acontece, na UAI Três Corações, a 14ª edição da Semana do MEI, com diversas atividades voltadas àqueles que são ou pretendem se formalizar como Microempreendedor Individual. A Semana do MEI é uma iniciativa do Sebrae e conta com programação diversificada por todo o país.

O evento é voltado para quem deseja empreender, se formalizar e se destacar na vida empresarial. Dos dias 22 a 26, entre as 8h e às 17h a equipe da Sala Mineira do Empreendedor de Três Corações estará atendendo os interessados na Unidade de Atendimento Integrado – UAI.

Dentre as atividades será realizada abertura, alteração e extinção do MEI, preenchimento da declaração anual de faturamento, orientação sobre a emissão da nota fiscal eletrônica e diversas outras atividades voltadas exclusivamente para o público MEI.

No sábado, 27/05, haverá um mutirão para a realização de todas essas atividades na Praça Odilon Rezende Andrade, das 9h às 14h, em conjunto às ações do Maio Amarelo, campanha promovida pela Prefeitura de Três Corações por um trânsito mais seguro.

Se você pretende empreender, aproveite a oportunidade e compareça à Sala Mineira do Empreender, na Unidade de Atendimento Integrado – Uai, localizada na Avenida Rei Pelé, 1048, Nossa Senhora Aparecida. O horário de atendimento ao público é das 08h às 17h. Para mais informações, entre em contato pelo telefone 35 3239 7500.

Fonte: Prefeitura de Três Corações