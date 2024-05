Sala Mineira do Empreendedor Lavras promove encontro com representantes da indústria local

Evento contou com representantes da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais

Foto: Prefeitura de Lavras

Em um esforço conjunto para fortalecer a indústria local, a Sala Mineira do Empreendedor Lavras, promoveu no dia 15/5, o encontro com as micro e pequenas indústrias do município para apresentar os novos programas de incentivo do SENAI e SEBRAE para o setor.

O evento contou com representantes da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais – FIEMG que explanaram sobre o Programa Brasil + Produtivo, que oferece consultorias gratuitas para otimização da eficiência energética e produtividade enxuta, além de representantes do SEBRAE que apresentaram os projetos e ações voltadas às micro e pequenas indústrias para fomentar o empreendedorismo.

A iniciativa da Sala Mineira do Empreendedor Lavras demonstra o compromisso em fortalecer o setor industrial local, promovendo a integração entre as empresas e os órgãos de apoio. Através da sinergia entre SENAI, SEBRAE e FIEMG, as micro e pequenas indústrias de Lavras ganham acesso a ferramentas e conhecimentos essenciais para otimizar seus processos, elevar sua competitividade e alcançar novos patamares de sucesso.

Fonte: Prefeitura de Lavras