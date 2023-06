Saiba quais serviços do Governo de Minas abrem e fecham no recesso de Corpus Christi

Parte dos equipamentos culturais mantém programação normal nos dias de ponto facultativo; Hemominas tem unidades de plantão para receber doadores de sangue e UAIs não realizarão atendimentos presenciais

Devido ao recesso de Corpus Christi nos dias 8/6 (quinta-feira) e 9/6 (sexta-feira), publicado no Diário Oficial de Minas Gerais junto à relação de feriados e pontos facultativos de 2023, equipamentos e serviços do Estado terão o funcionamento alterado nos próximos dias, em função do ponto facultativo nas duas datas. Confira os detalhes abaixo:

Unidades de Atendimento Integrado (UAIs)

As Unidades de Atendimento Integrado (UAIs) não terão expediente nesta quinta-feira (8/6) e sexta-feira (9/6). O atendimento será retomado nos horários habituais na segunda-feira (12/6). Diversos serviços realizados nas UAIs também estão disponíveis em formato virtual nos canais oficiais do Governo de Minas, como o aplicativo MG App Cidadão e o Portal MG. O atendimento é marcado com agendamento prévio, realizado gratuitamente nestes canais citados.

Farmácia de Minas

Não haverá atendimento nas Farmácias de Minas estaduais nesta quinta-feira (8/6) e sexta-feira (9/6). As unidades voltam a funcionar em horário normal na segunda-feira (12/6).

Hemoninas

As doações de sangue devem ser agendadas on-line ou pelo aplicativo MG App Cidadão. Em caso de não comparecimento, solicita-se cancelar o agendamento para disponibilizar o horário a outro cidadão. Confira o funcionamento das unidades do Hemominas nos próximos dias:

Quinta-feira (8/6):

Hemonúcleo de Ponte Nova: das 7h30 às 11h30.

Demais unidades não funcionam neste dia.

Sexta-feira (9/6):

Hemocentro de Belo Horizonte: das 7h às 12h;

Hemocentro de Governador Valadares: das 7h30 às 11h;

Hemocentro de Juiz de Fora: das 7h às 12h;

Hemocentro de Pouso Alegre: das 7h30 às 11h30;

Hemocentro de Montes Claros: das 7h às 12h;

Hemocentro de Uberaba: das 7h30 às 11h30;

Hemocentro de Uberlândia: das 7h às 12h;

Hemonúcleo de Diamantina: das 7h às 12h;

Hemonúcleo de Divinópolis: das 7h às 12h;

Hemonúcleo de Ituiutaba: das 7h às 10h;

Hemonúcleo de Manhuaçu: das 7h30 às 11h;

Hemonúcleo de Passos: das 7h às 11h30;

Hemonúcleo de Patos de Minas: das 7h às 11h;

Hemonúcleo de Ponte Nova: fechado;

Hemonúcleo de São João del-Rei: das 7h30 às 11h30;

Hemonúcleo de Sete Lagoas: das 7h às 12h30;

Posto de Coleta Estação BH: das 8h às 13h;

Unidade de Coleta de Além Paraíba: fechada;

Unidade de Coleta de Betim: das 7h às 11h30;

Unidade de Coleta do Hospital Júlia Kubitschek: das 7h às 12h;

Unidade de Coleta de Poços de Caldas: das 7h às 11h30.

Sábado (10/6):

Hemocentro de Belo Horizonte: das 7h às 12h;

Hemocentro de Juiz de Fora: das 7h às 12h;

Hemocentro de Uberaba: das 7h às 11h;

Hemocentro de Uberlândia: das 7h às 12h;

Unidade de Coleta do Hospital Júlia Kubitschek: das 7h às 12h.

Demais unidades não funcionam neste dia.

Escolas estaduais

Todas as escolas da rede pública estadual de ensino estarão fechadas na quinta-feira (8/6) e na sexta-feira (9/6). As aulas serão retomadas normalmente a partir de segunda-feira (12/6).

Equipamentos culturais

Palácio da Liberdade

Funcionamento normal para acesso aos jardins nesta quinta-feira (8/6) e sexta-feira (9/6), de 10h às 18h. As exposições também podem ser visitadas em ambos os dias, entre 10h e 17h.

Arquivo Público Mineiro

Fechado nesta quinta-feira (8/6) e sexta-feira (9/6).

Biblioteca Pública Estadual

Fechada nesta quinta-feira (8/6) e sexta-feira (9/6).

Casa Fiat de Cultura

Aberta nesta quinta-feira (8/6) e sexta-feira (9/6), com funcionamento entre 10h e 18h.

Centro Cultural Banco do Brasil – CCBB

Aberto nesta quinta-feira (8/6) e sexta-feira (9/6).

Cefart Liberdade

Fechado nesta quinta-feira (8/6) e sexta-feira (9/6).

Centro Cultural Unimed BH-Minas

Aberto nesta quinta-feira (8/6) e sexta-feira (9/6):

Galeria de Arte Minas I: 11h às 19h

Galeria de Arte Minas II: 6h às 22h

Centro de Memória: 11h às 19h

Bilheteria do Teatro: 12h às 20h

Biblioteca: Fechada

Centro de Arte Popular

Aberto nesta quinta-feira (8/6), das 11h às 17h, e sexta-feira (9/6).

Cine Theatro Brasil Vallourec

Fechado na quinta-feira (8/6) e aberto na sexta-feira (9/6).

Espaço do Conhecimento UFMG

Aberto nesta quinta-feira (8/6) e sexta-feira (9/6).

Memorial Minas Gerais Vale

Aberto nesta quinta-feira (8/6) e sexta-feira (9/6).

Museu das Minas e do Metal – MM Gerdau

Aberto nesta quinta-feira (8/6) e sexta-feira (9/6).

Museu dos Militares Mineiros

Fechado nesta quinta-feira (8/6) e sexta-feira (9/6).

Museu Inimá de Paula

Aberto nesta quinta-feira (8/6) e na sexta-feira (9/6).

Museu Mineiro

Fechado nesta quinta-feira (8/6) e aberto sexta-feira (9/6), de 12h às 19h.

Ponto Cultural CDL

Fechado nesta quinta-feira (8/6) e aberto na sexta-feira (9/6).

Sala Minas Gerais

Fechada nesta quinta-feira (8/6) e aberta na sexta-feira (9/6).

Teatro Feluma

Fechado nesta quinta-feira (8/6) e sexta-feira (9/6).

Sesi Museu de Artes e Ofícios

Aberto nesta quinta-feira (8/6) e sexta-feira (9/6).

Espaço Cultural Escola de Design

Fechado nesta quinta-feira (8/6) e sexta-feira (9/6).

Fonte: Agência Minas