SAD de Poços apresenta serviço realizado no município para a equipe de Machado

O responsável técnico Tarcísio Aquino, junto à assistente social Morgana Batista apresentaram todos os processos.

Foto: Prefeitura de Poços de Caldas

Na última quinta-feira (20), o SAD-Melhor em Casa recebeu a visita técnica do SAD de Machado – MG.

O intuito da visita foi compartilhar com a equipe de Machado nossa rotina, processos, fluxos e protocolos de assistência, uma vez que eles estão instituindo o programa atualmente.

A enfermeira responsável técnica de Machado, Margarete falou sobre o objetivo da visita. “Nosso objetivo foi traçar novas estratégias para entregar ainda mais saúde à população de Machado. E temos o SAD de Poços de Caldas como referência nacional, sendo que poderia nos proporcionar todo esse conhecimento. Durante a visita, tivemos a oportunidade de conhecer as boas práticas e os processos do SAD de Poços de Caldas, que é reconhecido pela qualidade dos serviços oferecidos. Discutimos temas como gestão de equipes, a organização dos atendimentos domiciliares, a avaliação do paciente, entre outros. Só temos a agradecer.”

O responsável técnico Tarcísio Aquino, junto à assistente social Morgana Batista apresentaram todos os processos.

O responsável Técnico do SAD de Poços falou sobre a experiência de apresentar o serviço para outras equipes. “Ficamos muito felizes com o reconhecimento de nosso trabalho. Pudemos apresentar à equipe de Machado nossas estratégias. O importante é sempre compartilhar experiências para fortalecermos cada vez mais o Serviço de Atenção Domiciliar, principalmente em relação ao entendimento da elegibilidade entre a Atenção Primária e o SAD. Nossa equipe agradeceu a visita.”

O Melhor em Casa trabalha com a desospitalização dos pacientes para serem assistidos em domicílio. E isso favorece não somente a quantidade de leitos disponíveis nos hospitais, mas também a qualidade de vida do paciente por ser atendido no conforto de seu lar.

O programa conta com médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, fisioterapeutas, nutricionista, fonoaudiólogo, assistente social, psicólogo, auxiliar administrativo e motoristas, que juntos, procuram dar a melhor assistência ao paciente internado em domicílio, favorecendo sua transição para as redes de apoio à saúde.

Fonte: Prefeitura de Poços de Caldas