Sábado é o Dia D da Campanha do Agasalho em Três Corações

O Dia D da Campanha do Agasalho é nesse sábado, 25/05, das 8h às 13h, no estacionamento da Igreja Matriz Sagrada Família.

Foto: Prefeitura de Três Corações

A Campanha do Agasalho 2024 já começou e você ainda pode ajudar quem mais precisa doando roupas masculinas e femininas, roupas infantis, cobertores, sapatos, acessórios como toucas e luvas e fraldas geriátricas.

O Dia D da Campanha do Agasalho é nesse sábado, 25/05, das 8h às 13h, no estacionamento da Igreja Matriz Sagrada Família. A solidariedade de toda comunidade vai ajudar muitas famílias de Três Corações.

Solidariedade

Quem puder colaborar durante a semana, pode realizar as doações em qualquer ponto de arrecadação: nos CRAS – Parque Jussara, Jardim Paraíso ou Rio do Peixe; no Banco de Alimentos, Rua Cambuquira, 155, Centro; no CREAS, no bairro Jardim Rio Verde; no CCI, na Av. Ailton Paranaiba Vilela; no Bolsa Família, no Santa Tereza; e no Ginásio Pelezão.

A iniciativa é da EPTV, em parceria com a Prefeitura de Três Corações, através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social.

Fonte: Prefeitura de Três Corações