SAAE ganha mascote para integrar as ações de comunicação da autarquia

Foto: Prefeitura de São Lourenço

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) de São Lourenço agora possui mascote. Trata-se do Benezinho, lançado pelo prefeito Lessa. O personagem pega emprestado o nome do servidor senhor Benedito Antônio Pereira, “Sr. Bené” como era conhecido. O objetivo da construção do personagem é fazer com que o SAAE tenha um porta-voz nas mensagens que passará para a população.

Ao ter contato pela primeira vez com a imagem do mascote, os funcionários mais antigos da autarquia foram unanimes quanto ao nome do personagem: “Ele tem cara de Bené”. Benedito Antônio Pereira, trabalhou no SAAE por 33 anos e marcou de forma positiva todos que trabalharam ao seu lado. Executou importantes obras na cidade na área de água e esgoto. Ainda foi responsável pela construção da atual sede autarquia, do prédio do almoxarifado, dentre outras.

Além de um agradecimento e reconhecimento ao servidor que tanto se dedicou ao SAAE, vai ajudar a construir uma comunicação mais alegre e efetiva da autarquia com os cidadãos são-lourencianos.

Participaram do lançamento a viúva do homenageado, Maria do Rosário Almeida Pereira, e a filha, Dayenne de Almeida Pereira. Além do prefeito Lessa integraram o evento, o diretor-presidente da autarquia, Eduardo Rodrigues, o diretor institucional, Rafael Caetano, o diretor administrativo e financeiro, Matheus Piantino. Também estiveram presentes os servidores Hemerson Jader Cunha, Maria de Fátima Rangel, Karine Lima e Marcos Guilhermino.

