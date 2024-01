Rua de Paraguaçu se prepara para receber novo asfalto

Uma obra de grande porte está sendo executada, com a construção de uma abrangente rede pluvial ao longo de toda a extensão da rua.

Foto: Prefeitura de Paraguaçu

A cidade de Paraguaçu está passando por uma significativa transformação, com investimentos robustos em infraestrutura para assegurar o bem-estar de todos os cidadãos. Nesse cenário de avanços, a rua 15 de Novembro, no Bairro da Bomba, destaca-se como palco de uma das maiores melhorias já realizadas na região.

Em andamento, uma obra de grande porte está sendo executada, com a construção de uma abrangente rede pluvial ao longo de toda a extensão da rua. Essa iniciativa não apenas visa proporcionar maior segurança aos moradores durante o período de chuvas iminentes, prevenindo transtornos, mas também prepara o terreno para a chegada do tão esperado asfalto já na próxima semana. A Prefeitura de Paraguaçu, comprometida com o bem-estar de cada cidadão, destaca essa como a maior obra realizada no bairro até o momento.

Essa iniciativa não só garante maior mobilidade para motoristas e pedestres, mas também representa um avanço significativo no desenvolvimento urbano, valorizando a qualidade de vida dos residentes dessa região estratégica.

O compromisso da Prefeitura de Paraguaçu é claro: investir no futuro da cidade, proporcionando uma infraestrutura sólida e moderna que promova o desenvolvimento sustentável e a qualidade de vida de toda a comunidade.

Fonte: Prefeitura de Paraguaçu