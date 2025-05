Romeu Zema visita Centro Administrativo de Poços de Caldas

O governador conversou com servidores municipais e destacou que trabalhar em um espaço como aquele é um privilégio.

Foto: Prefeitura de Poços de Caldas

Nesta quinta-feira (22), o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, visitou o Centro Administrativo de Poços de Caldas e se mostrou impressionado com a estrutura do prédio. O local, que abriga todas as secretarias municipais, foi elogiado pelo chefe do Executivo estadual como um exemplo de organização e eficiência pública.

“Estou tendo a satisfação de conhecer o Centro Administrativo. Realmente, Poços é hoje um exemplo de gestão municipal, como pouquíssimas cidades, não só em Minas, mas no Brasil, têm. Um prédio de nove andares, totalmente construído para que todas as secretarias fiquem abrigadas em um só lugar”, afirmou Zema.

Durante a visita, o governador conversou com servidores municipais e destacou que trabalhar em um espaço como aquele é um privilégio.

O prefeito Paulo Ney também comentou a importância da visita: “Tivemos a honra de receber o governador no Centro Administrativo de Minas, que é o mais moderno do estado. E o governador, sempre que vem a Poços, traz novidades e boas notícias para a nossa cidade.”

Zema ainda se reuniu com o prefeito Paulo Ney, o vice-prefeito Eduardo Januzzi e o secretário de Administração, Alexander Dannias. Na conversa, foram abordados temas importantes como o desenvolvimento econômico do município, com foco na qualidade dos serviços prestados à população.

A visita reforça o reconhecimento do Governo de Minas ao trabalho desempenhado pela atual administração municipal, que tem investido em boas práticas de gestão, valorização do funcionalismo e melhoria contínua dos serviços públicos.

Zema finalizou dizendo que Poços de Caldas se consolida como referência em Minas e no Brasil pela forma séria com que conduz sua administração.

Fonte: Prefeitura de Poços de Caldas