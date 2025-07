Romeu Zema participa da AgroTrês 2025 em Três Corações

Governador conheceu de perto as inovações e os avanços promovidos pelo agronegócio tricordiano

Foto: Prefeitura de Três Corações

Na manhã desta sexta-feira, 11 de julho de 2025, o Governador do Estado de Minas Gerais, Romeu Zema, esteve no município de Três Corações para prestigiar a AgroTrês 2025, um dos mais importantes eventos do agronegócio da região.

A comitiva do governador foi recepcionada pelas principais lideranças do município, incluindo o prefeito municipal, a vice-prefeita, o presidente da Câmara, vereadores, deputados estaduais e federais, além de representantes da Associação Comercial e Empresarial, do Sindicato Rural e demais órgãos ligados ao desenvolvimento econômico e ao setor produtivo local.

Durante sua visita, o governador conheceu de perto as inovações e os avanços promovidos pelo agronegócio tricordiano, setor que tem se destacado pela geração de emprego, renda e pelo papel fundamental no crescimento da economia regional.

A presença de Romeu Zema em Três Corações reforça o compromisso do Governo de Minas com o fortalecimento dos municípios do interior, especialmente por meio do apoio ao empreendedorismo, à agricultura e ao desenvolvimento sustentável.

A Prefeitura de Três Corações agradece a visita e segue trabalhando em parceria com o Estado para trazer mais investimentos, oportunidades e progresso para nossa população.

Fonte: Prefeitura de Três Corações