Rolando Brandão assume presidência do Sindicato dos Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares de Pouso Alegre

O sindicato busca oferecer qualificação em cursos, debates e encontros que promovam a economia e o acesso à cidade de Pouso Alegre.

Foto: Reprodução

O Sindicato dos Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares de Pouso Alegre (SINDIPA) está sob nova presidência. Rolando Toledo Brandão Filho assumiu o sindicato neste mês de dezembro de 2023. Ele afirma que trabalha para manter o setor cada vez mais unido e fazer com que as suas necessidades sejam ouvidas e atendidas.

O SINDIPA é uma associação que defende e coordena os interesses econômicos e profissionais dos Hotéis, Bares, Restaurantes e Similares da cidade, contribuindo para o bem-estar dos visitantes e consequentemente gerando crescente valor para os clientes, colaboradores e acionistas.

Através da união de empresários do mesmo seguimento, o sindicato também busca oferecer qualificação em cursos, debates e encontros que promovam a economia e o acesso à cidade de Pouso Alegre.

“Estar associado ao SINDIPA traz possibilidade de fazer parte de encontros e reuniões, gerando maior networking para seu negócio, de parcerias para eventos, além de estar completamente ligado aos gestores de viagens para cotação de serviços e produtos internos. Ainda há oportunidade de expor nas principais feiras do trade turístico com baixo custo, além do acesso à conteúdos específicos da categoria, com prioridade”, explicou Rolando Brandão.

Rolando trabalha para buscar mais benefícios aos associados. Algumas propostas estão sendo estudadas, enquanto outras estão quase concretizadas.

Para acompanhar as notícias do SINDIPA, entre no site (www.sindipa.com.br), Instagram (@sindipa_pousoalegre) e Facebook (www.facebook.com/sindipousoalegre).

Os empresários do ramo dos Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares de Pouso Alegre que quiserem se associar ao SINDIPA, devem buscar informações pelo telefone (35) 9 9948-2278.

Perfil do novo presidente

Natural de São Gonçalo do Sapucaí e morador de Pouso Alegre desde 2005, ambas cidades sul-mineiras, Rolando é formado em Administração de Empresas pela Universidade Paulista.

Ele tem experiência no mercado cambial desde 2020, em análise gráfica e econômica, investidor em moedas cambiais, metais e índices. Rolando ainda é voluntário do Rotary Clube Pouso Alegre Sul desde 2005 e foi presidente do clube 2022 – 2023.

Hoje, atua como empresário do ramo alimentício, sendo proprietário da Saboretto. Ele ainda foi diretor de Turismo e Eventos da Acipa, entre 2018 a 2023; é diretor da Abrasel Sul de Minas e faz parte da Frente da Gastronomia Mineira (FGM), regional Sul.

Rolando também é responsável pelo sucesso de eventos em Pouso Alegre, como seis edições do Festival Cultural e Gastronômico do Sul de Minas Gerais, além de várias edições do Maior São João do Sul de Minas e do Festival do Morango.

Fonte: Jornalista Iago Almeida / Assessoria de Imprensa