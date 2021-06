Rodovias do Sul de Minas são revitalizadas

No início deste mês, o DER-MG concluiu os serviços de revitalização da sinalização horizontal da MG-446, no trecho de 33 km que liga os municípios de Nova Resende e Muzambinho; obras também serão realizadas no trecho da MG-179, que liga Alfenas – Machado e Pouso Alegre.

O Governo de Minas tem realizado ações de revitalização das rodovias do Sul de Minas. O objetivo é proporcionar mais segurança aos motoristas que trafegam pela malha rodoviária estadual.

No início deste mês, o DER-MG concluiu os serviços de revitalização da sinalização horizontal da MG-446, no trecho de 33 km que liga os municípios de Nova Resende e Muzambinho, no Sul de Minas.

Os trabalhos de pintura das faixas no eixo e bordas da rodovia foram feitos em cerca de 15 dias e contemplaram, também, o trevo de acesso para a LMG-847, sentido Juruaia e São Pedro da União.

“A MG-446 recebe, justamente nesta época do ano, um fluxo mais intenso de caminhões e tratores para a colheita de café, que é muito cultivado na região. Então, além de reforçar a segurança viária de uma forma geral, vamos garantir, também, melhor trafegabilidade para os usuários da rodovia neste período sazonal”, afirmou o coordenador regional do DER-MG em Poços de Caldas, Fernando Antônio Carneiro Ferreira.

Os serviços de manutenção e conservação na região são rotineiros e para esta semana os trabalhos de roçada, caiação e limpeza dos dispositivos de drenagem serão concentrados na MG-179, no trecho que liga Alfenas – Machado – Pouso Alegre.

Fonte: Agência Minas/Foto: Divulgação DER-MG