Rodada de Negócios gera R$ 144,5 mil em expectativas de negócios em São Sebastião do Paraíso

Iniciativa multissetorial conecta fornecedores locais, que fazem parte do programa MOVE+, a empresas com grande potencial de compras

Foto: Agência Sebrae

A Rodada de Negócios Multissetorial do MOVE+ gerou uma expectativa de R$ 144,5 mil em negócios futuros em São Sebastião do Paraíso. No encontro realizado em 7 de agosto, 12 empresas que atuam em diversos ramos, como móveis e equipamentos de segurança do trabalho, realizaram negócios com 22 empresas convidadas com grande potencial de compras.

A Rodada de Negócios envolvendo participantes do MOVE + acontece pela primeira vez em todo o estado. O encontro contou com 180 agendas de 15 minutos, cada, entre compradores e fornecedores. Outras 62 agendas extras foram realizadas entre compradores, totalizando 242 negociações em quatro horas durante a rodada.

A analista do Sebrae Minas, Lucilene Pessoni destaca que a rodada de negócios foi um ponto de partida para parcerias duradouras e para o crescimento contínuo dos relacionamentos empresariais dos participantes do MOVE+.

“Neste evento, encorajamos todos a aproveitarem ao máximo o tempo que têm, não apenas para negociar e explorar novas possibilidades, mas também para conhecer seus pares, entender suas necessidades e compartilhar suas experiências. É por meio desses relacionamentos que construímos um ecossistema de negócios mais robusto e colaborativo”, explica.

Para os sócios Ademar Nunes e Clayton Martins, proprietários de um escritório de assessoria contábil e tributária, em Monte Santo de Minas, o evento proporcionou um network interessante e possibilidades de novos negócios. “Conhecemos dezenas de empreendimentos e estes também nos conheceram. Já estamos prospectando clientes, e a possibilidades de parcerias são enormes”, explica Clayton.

Programa MOVE+

O MOVE+ é uma programa que se baseia na atuação dos Agentes de Mercado, que auxiliam a empresa a se aprimorar comercialmente para explorar novas oportunidades de negócio e aumentar o faturamento por meio da identificação de novos compradores. O programa é gratuito e gera oportunidades comerciais entre empresas.

A iniciativa tem o objetivo de preparar as empresas para participarem das rodadas de negócios para conectar empreendedores a potenciais compradores. As consultorias incluem ferramentas e estratégias de vendas inovadoras, que fomentam o networking e facilitam a troca de experiências.

Fonte: Sebrae Minas