Rodada de negócios fortalece exportação de café em Passos

A ação faz parte do programa Agro.BR de incentivo à exportação no agronegócio

Foto: Sistema Faemg Senar

Começou na segunda-feira (29) e vai até o dia 2 de agosto, em Passos, a 1ª Rodada de Negócios de Cafés Commodity e Cafés Especiais 100% Arábica do programa Agro.Br. O encontro está sendo promovido pelo Sistema Faemg Senar e o Sindicato dos Produtores Rurais de Passos para fomentar a exportação de café na região. “O papel do Sistema, por meio do projeto Agro.BR, é possibilitar a conexão entre compradores internacionais e nossos produtores de café mineiros”, explicou o gerente regional de Passos, Rogger Coelho.

“O objetivo é fazer o link direto entre os produtores, cooperativas, associações, grandes produtores de cafés com compradores internacionais. Neste período, nós trouxemos compradores do Líbano e da Arábia Saudita e a gente vai tentar fechar negócios dessa safra 24/25”, explica o consultor do Agro.Br Paulo Campos, responsável pela ação.

O Agro.BR é um projeto da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), em parceria com a Apex-Brasil, cujo objetivo é fomentar a exportação em diversos segmentos do agronegócio. A iniciativa está sendo realizada na sede do Sindicato dos Produtores Rurais de Passos. Para o presidente da entidade, Elder Maia dos Reis, a rodada é um indicativo de que o café da região está se destacando cada vez mais em qualidade e em tecnologia de produção. “O mercado externo vir buscar café aqui na nossa região é muito importante para nós, mostra que a qualidade do café daqui tem melhorado muito, que nossas lavouras de café estão se desenvolvendo com muita tecnologia e oferecendo cada vez mais qualidade”, destacou.

A primeira etapa da rodada foi realizada com a Coopernovarum, cooperativa que atende o município de Nova Resende. Para o presidente da cooperativa, o produtor rural Geraldo Vieira Bueno, além da importância econômica, o encontro é também uma oportunidade de troca de experiências e de divulgação da qualidade da produção regional. “É o início do negócio e o início do conhecimento, porque eles não conhecem a nossa região, a nossa região produz café de muito boa qualidade. É muito importante para o produtor e para eles, que são comercializadores”, avaliou o produtor. Durante a Rodada de Negócios também serão realizadas outras reuniões com produtores e visitas a propriedades rurais.

Fonte: Sistema Faemg Senar