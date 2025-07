Rock in P.A reúne mais de 61 mil pessoas em Pouso Alegre

Festival teve como grande estrela Frejat, lenda do rock nacional, que fez história no palco do Rock in P.A 2025.

Foto: Prefeitura de Pouso Alegre

A Prefeitura de Pouso Alegre, por meio da Secretaria de Comunicação Social, Lazer e Turismo, comemora o sucesso absoluto da quarta edição do Rock in P.A 2025, que bateu recorde histórico de público e consolida a nossa cidade como referência no cenário musical do Sul de Minas Gerais. Realizado nos dias 12 e 13 de julho na Praça de Esportes (Rosão), o evento reuniu 61.047 pessoas, marcando um capítulo inesquecível na história cultural da região.

O festival teve como grande estrela Frejat, lenda do rock nacional, que fez história no palco do Rock in P.A 2025. O show foi marcado pela emoção, com interpretações poderosas dos clássicos de sua carreira e dos tempos de Barão Vermelho, consolidando uma noite inesquecível. No domingo (13), Special Queen, reconhecida como um dos principais tributos ao Queen no Brasil, encerrou o evento de forma arrebatadora. A banda impressionou pela presença de palco cativante e pela fidelidade nas interpretações, proporcionando ao público a sensação de estar diante da lendária The Queen.

Um dos grandes diferenciais do Rock in P.A 2025 foi a valorização de novos talentos através do concurso “É Pra Cantar”, promovido em parceria com a EPTV. Três bandas regionais foram selecionadas para dividir o palco com os grandes nomes:

– The Silas (Elói Mendes), grande vencedor com a música autoral “Drink”, que conquistou 12.552 votos (33,77%), abriu o show de Frejat no sábado.

– Santa Session (Santa Rita do Sapucaí), segundo colocado com a música “Retrato” e 8.852 votos (23,81%) A banda demonstrou o talento da cena musical regional.

– OFFENCE! (Poço Fundo), terceiro lugar com a música “Tentação” e 7.457 votos (20,06%). O grupo mostrou a força do rock sul-mineiro com energia e qualidade técnica.

EMPREGA P.A

O Emprega P.A foi um dos grandes destaques do Rock in P.A 2025, mostrando o compromisso da Prefeitura de Pouso Alegre com o desenvolvimento social e econômico da cidade. O impacto foi imediato e expressivo:

– 500 entrevistas realizadas durante o evento

– 310 contratações efetivadas no próprio festival

Além das vagas e entrevistas, o Emprega P.A proporcionou triagem de currículos, orientação profissional e processos seletivos, facilitando o acesso ao mercado de trabalho para quem busca o primeiro emprego, recolocação ou mudança de carreira.

CARAVANA DA SAÚDE

A Caravana da Saúde, realizada no sábado das 9h às 12h, ofereceu atendimentos gratuitos incluindo aferição de pressão arterial e glicemia capilar, testes rápidos , auriculoterapia, antropometria, orientações em saúde e distribuição de materiais informativos. A equipe multidisciplinar aproximou serviços essenciais da população de forma acessível e integrada ao evento.

ADOÇÃO DE PETS

O Centro de Bem-Estar Animal realizou mais uma edição da feira de adoção responsável durante o Rock in P.A, no sábado, das 10h às 14h, oferecendo uma nova chance para cães e gatos encontrarem um lar. Nesta edição, 6 pets foram adotados diretamente no festival, enquanto outros 6 ganharam uma família na Cãominhada realizada no Shopping Serra Sul, no domingo.

CAMPANHAS SOLIDÁRIAS

Durante todo o festival, foram realizadas campanhas de arrecadação de alimentos não perecíveis e ração para pets, beneficiando instituições sociais e famílias em situação de vulnerabilidade. A mobilização da comunidade demonstrou o espírito solidário que marca o evento.

IMPACTO REAL

O Rock in P.A 2025 movimentou significativamente a economia local, aquecendo setores como hotelaria, gastronomia, transporte e comércio. O evento atrai visitantes de toda a região Sul de Minas, fortalecendo Pouso Alegre como centro turístico e econômico regional.

O sucesso do Rock in P.A 2025 reforça que é possível transformar uma cidade investindo em lazer e cidadania, criando oportunidades, fortalecendo laços comunitários e deixando um legado positivo para todas as gerações.

Fonte: Prefeitura de Pouso Alegre