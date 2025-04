Revitalização em trechos de rodovias na região de Oliveira são concluídas

Objetivo é proporcionar mais segurança viária à população no acesso a cinco cidades da região.

Foto: DER-MG / Divulgação

O Governo de Minas, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais (DER-MG), concluiu as obras de revitalização de trechos das rodovias MGC-369, AMG-1605, LMG-843, AMG-1640 e MG-164, localizadas na região.

As melhorias aconteceram em uma extensão total de 42,4 quilômetros, beneficiando cerca de 80 mil pessoas diretamente. As ações são executadas por meio do contrato de conservação e manutenção permanentes do DER-MG. O trabalho é realizado, continuamente, pelas 40 unidades do DER-MG no estado.

Para garantir mais segurança e conforto aos usuários que trafegam pelas rodovias, as intervenções envolveram serviços de remendo profundo, fresagem e recapeamento do pavimento, implantação de nova sinalização, com pintura de faixas e instalação de tachas refletivas, poda e limpeza geral da faixa de domínio. Além disso, novas placas indicativas e de regulamentação foram instaladas nas vias.

No caso da MGC-369, entre Oliveira e São Francisco de Paula, foram recuperados 15 quilômetros. O mesmo serviço foi executado em 12,56 quilômetros da rodovia AMG-1605 de acesso a Piracema; na LMG-843, acesso a Santana do Jacaré, em 6,81 quilômetros; na rodovia AMG-1640, acesso a Itumirim, em 4,96 quilômetros e em 3,07 quilômetros da MG-164, de acesso a Candeias.

O diretor-geral do DER-MG, Rodrigo Tavares, ressalta que a revitalização das rodovias visa fortalecer a infraestrutura e a logística de transporte no estado. “O Governo do Estado planeja continuar com o desenvolvimento da rede viária nos próximos anos com investimentos robustos que vão continuar a chegar em todas as regiões de Minas”.

Fonte: Agência Minas