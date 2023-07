Revitalização do Rosão, em Pouso Alegre inclui construção de mais de 10 quadras

A revitalização do Rosão é uma obra complexa e diante disso está sendo realizada em etapas.

Foto: Prefeitura de Pouso Alegre

A Prefeitura de Pouso Alegre está realizando diversos investimentos nas mais variadas áreas com o objetivo de oferecer melhor estrutura e atendimento a população. No setor esportivo, um dos avanços está na Praça de Esportes Municipal Prefeito Alvarim Vieira Rios, o Rosão, que terá o número de quadras mais que duplicado, além de diversos outros investimentos.

“O Rosão é uma área muito importante. Milhares de pessoas utilizam o espaço mensalmente e queremos que este local seja um verdadeiro complexo esportivo para que as pessoas de bem possam usar cada vez mais a área para praticar esportes, ter momentos de lazer em família e etc. É uma grande obra que vamos entregar para população”, pontua o Prefeito Cel Dimas.

REVITALIZAÇÃO HISTÓRICA

A revitalização do Rosão é uma obra complexa e diante disso está sendo realizada em etapas. A primeira será entregue nesta quinta-feira (13) e contempla a nova drenagem, asfalto da via interna da praça, nova sinalização e iluminação, pavimentação para novas quadras, limpeza da área verde, novo acesso na Rua Eduardo Souza Gouvêia e parte da nova pintura.

O local contava com quatro quadras, sendo 2 de tênis e 2 de futsal, mas este número irá aumentar para cerca de 12, contemplando as modalidades de: tênis, basquete, futsal, vôlei e peteca. Além disso, também terá pistas de skate, patins e bicicleta.

O projeto prevê ainda a revitalização das piscinas e área verde. A previsão é que as obras sejam totalmente concluídas em 2024.

ESPORTE E SAÚDE

Além da revitalização da Praça de Esportes, a Prefeitura está construindo uma Unidade Básica de Saúde com acesso pela Rua Eduardo Souza Gouveia – nos fundos do Rosão e ao lado do Manduzão.

“A unidade irá proporcionar uma evolução da infraestrutura da saúde básica da região, garantindo que a população seja melhor acolhida e que os profissionais tenham uma melhor estrutura para trabalhar”, pontua o Prefeito Cel Dimas.

A previsão inicial é que a nova UBS seja entregue à população em abril de 2024.

Fonte: Prefeitura de Pouso Alegre