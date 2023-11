Revitalização da Sede da Prefeitura Municipal de Passos

Foi trocado do telhado, feita a pintura dos ambientes internos e externos, manutenção elétrica e a compra de mobiliários.

Foto: Prefeitura de Passos

No segundo semestre de 2023, o prédio onde está localizada a Prefeitura Municipal de Passos (Rua Dr. Saturnino, 63, em frente à Praça do Rosário) passou por uma grande revitalização. Foi trocado do telhado, feita a pintura dos ambientes internos e externos, manutenção elétrica e a compra de mobiliários. O balcão da recepção foi repensado por uma arquiteta – para atender as necessidades da população – e as salas foram equipadas com novas cortinas e ar-condicionado.

A reforma foi proposta pela Secretaria Municipal de Administração, que observou a necessidade da revitalização do prédio, que estava esquecido há décadas, o que não combina com a atual situação da cidade. Passos vive um momento de mudanças! A chegada de novas indústrias e melhorias em todos os setores do município. E então, surgiu a necessidade de uma reforma, para que a sede do poder executivo municipal acompanhe e represente essa evolução da cidade.

A reforma foi agendada para uma dada próxima ao aniversário de 50 anos do prédio, dos quais, em grande parte, ele esteve em condições de abandono e carência. Ainda há muitas melhorias planejadas para o prédio da Prefeitura, como a troca de janelas, pisos e sistema de prevenção e combate a incêndios, que em breve serão colocadas em prática. Além disso, existem planos para a construção de uma nova sede, em um lugar maior e que atenda às necessidades de uma cidade como Passos, mas sem desprezar a construção atual.

Vamos pensando sempre adiantes, mas zelando do que já existe. Esta é a regra!

Fonte: Prefeitura de Passos