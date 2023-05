Revitalização da Praça Tenente Palestino, em Três Corações

Agora, toda a população que passa pelo local pode usufruir do espaço que ficou ainda mais receptivo.

Foto/Fonte: Prefeitura de Três Corações

A Prefeitura de Três Corações, através da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos – SEMOSP, concluiu o trabalho de revitalização da Praça Tenente Palestino. A reforma contou com calçamento de bloco intertravado para dar mais segurança aos pedestres que passam pelo local, fixação dos bancos e pintura.

Na última semana, a equipe da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Defesa Animal – SEMMADA cuidou da ornamentação do espaço com instalação do canteiro e da grama para trazer mais alegria para a praça.

A Prefeitura de Três Corações agradece o empenho de todos os servidores e parceiros que se dedicaram a este trabalho. Agora, toda a população que passa pelo local pode usufruir do espaço que ficou ainda mais receptivo.