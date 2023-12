Reveillon 2024: Itajubá tem programação especial para a virada

Prefeitura de Itajubá, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, preparou atrações musicais e visuais, que prometem agitar o público à espera de 2024

Foto: Prefeitura de Itajubá

Moradores e turistas de Itajubá receberão o ano novo com uma festa especial de Réveillon no Parque da Cidade. A Prefeitura de Itajubá, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, preparou uma programação com atrações musicais e visuais, que prometem agitar o público à espera de 2024.

A festa terá início às 20 horas com a apresentação da dupla Ras e Tátila. Às 22 horas, a Banda Rock Trio BR assume o palco, trazendo um som vibrante que promete contagiar os presentes. Mais tarde a banda Mary Jane assume o comando do palco.

O Réveillon deste ano em Itajubá não terá queima de fogos. Em vez disso, a organização optou por investir em tecnologia e arte, oferecendo ao público uma experiência diferenciada. Uma câmera 360 graus estará posicionada estrategicamente para capturar cada momento mágico da noite. Além disso, um túnel de LED proporcionará um espetáculo de luzes e, é claro, muitas fotos para as redes sociais.

A Prefeitura de Itajubá reforça algumas normas para garantir a segurança e o conforto de todos os participantes. A presença de ambulantes estará proibida, visando manter a organização do evento. Além disso, é estritamente proibido o uso de garrafas de vidro, contribuindo para a preservação do ambiente e a segurança dos presentes.

“Com uma programação diversificada, uma atmosfera festiva e inovações visuais, o Réveillon 2024 em Itajubá promete ser uma experiência memorável para todos os presentes. Prepare-se para dar as boas-vindas ao novo ano de uma maneira única e especial à beira do lago da cidade”, afirmou a Secretária de Cultura, Amanda Maciel.

Agenda:

Reveillon 2024

Local: Parque da Cidade

20h: Ras e Tátila

22h: Banda Rock Trio BR

2h: Banda Mary Jane

Atrações: Palácio de cristal, câmera 360 graus e túnel de led.

Fonte: Prefeitura de Itajubá