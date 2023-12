Reunião reforça segurança na Festa de Réveillon de Poços de Caldas

A reunião contou com a participação das forças de segurança locais, incluindo a Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e Guarda Civil Municipal

Foto: Prefeitura de Poços de Caldas

A contagem regressiva para o ano novo está prestes a começar, e Poços de Caldas se prepara para receber 2024 com uma festa de réveillon marcante na Praça Pedro Sanches. A Prefeitura, por meio da Secretaria de Turismo, promoveu uma importante reunião de alinhamento na tarde de quarta-feira (27), com o objetivo de garantir que a tradicional celebração ocorra de maneira segura e organizada.

Montagem e Interdição: Preparativos Antecipados para uma Festa Segura

Na sexta-feira (29), a montagem das estruturas exigirá uma breve interdição das 06h às 09h, com restrição de veículos acima de 3 metros de altura no trecho da Rua São Paulo entre a Assis e a Praça Dr. Pedro Sanches. No domingo, a partir das 15h, o fechamento total será implementado.

A reunião contou com a participação das forças de segurança locais, incluindo a Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e Guarda Civil Municipal, reforçadas por equipes de segurança e brigadistas, visando manter a ordem e a segurança durante todo o evento.

Ambulantes Delimitados e Limpeza Garantida: Organização em Detalhes

A área de ambulantes será delimitada, e serviços de limpeza estarão ativos durante todo o evento. Uma UTI móvel também estará presente para garantir a segurança da população.

É solicitado que os participantes evitem o uso de garrafas e copos de vidro, materiais cortantes e fogos de artifício no entorno do evento. Sanitários químicos e uma tenda para abrigo em caso de chuva estão disponíveis no local.

Segurança Reforçada: Colaboração entre Forças de Ordem

A Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros e a Guarda Civil Municipal participaram ativamente das reuniões de organização e segurança. O Comandante do 29º Batalhão da Polícia Militar, Tenente Coronel Afrânio Tadeu Garcia, enfatiza o reforço no policiamento durante a festa, visando garantir um evento tranquilo com baixos índices criminais.

Queima de Fogos Silenciosa: Uma Celebração Inclusiva e Sustentável

Conforme a Lei Municipal n.º 9.171/2017, a queima de fogos será novamente silenciosa, promovendo uma festa inclusiva e respeitando a diversidade de público. Esta iniciativa busca reduzir a poluição sonora, contribuindo para um ambiente mais amigável.

A queima de fogos está programada para durar 5 minutos ininterruptos, proporcionando um espetáculo visual marcante enquanto minimiza a emissão de fumaça, tornando a celebração não apenas festiva, mas também sustentável.

Programação Musical Diversificada: Atrações Para Todos os Gostos

O Réveillon na Praça Pedro Sanches contará com uma programação musical diversificada, iniciando às 18h00 e incluindo apresentações de Giovani e Denilson, Nathalia Diniz, Banda Acquários e Thayla Franchelle. O evento será embalado pelo DJ Chocolate nos intervalos, garantindo uma transição suave entre as atrações.

O secretário de Turismo, Israel Pereira, reforça o convite para todos participarem da festa e dá as boas-vindas ao ano novo, destacando que a Prefeitura está preparando uma celebração linda e inesquecível para a comunidade de Poços de Caldas.

Fonte: Prefeitura de Poços de Caldas