Reunião preparatória da Olimpíada dos Trabalhadores de Poços de Caldas acontece em março

Evento começa no dia 1º de maio, com atletas de várias empresas da cidade

Foto: Prefeitura de Poços de Caldas

A Secretaria Municipal de Esportes realiza no dia 20 de março, às 14h, a primeira reunião para definir a 43ª edição da Olimpíada dos Trabalhadores de Poços de Caldas, a Olimtra. As empresas e instituições interessadas em participar devem enviar um representante na data. A reunião será na sede da secretaria, na rua São José, 345, Country Club.

No encontro, será revisto o regulamento geral e haverá distribuição de fichas de inscrição por modalidade. As próximas fases da preparação são o congresso técnico da olimpíada, com presença obrigatória das organizações inscritas, e a divulgação da tabela oficial com datas, locais e horários de todas as competições.

A Olimpíada dos Trabalhadores começa no dia 1º de maio, Dia do Trabalhador. O campeonato durará o mês todo. Devem participar mais de mil atletas trabalhadores, em diversas modalidades esportivas.

Modalidades

Este ano, haverá 29 modalidades esportivas. São elas:

– atletismo

– basquete

– beach tennis

– bocha

– ciclismo

– corrida rústica

– dama

– dominó

– futsal

– futevôlei

– futebol de campo

– futebol de mesa

– futebol society

– golfe

– handebol

– judô

– malha

– natação

– peteca

– pebolim

– sinuca

– snooker

– squash

– tênis de campo

– tênis de mesa

– truco

– vôlei

– vôlei de areia

– xadrez

Fonte: Prefeitura de Poços de Caldas