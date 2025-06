Reunião estratégica define últimos ajustes do Arraiá de Poços de Caldas

Evento será nos dias 13 e 15 de junho, no Parque Municipal Antônio Molinari, com entrada gratuita.

Foto: Prefeitura de Poços de Caldas

Na tarde desta segunda-feira (9), representantes de diversas instituições e órgãos municipais se reuniram no Centro Administrativo para alinhar os preparativos do Arraiá de Poços 2025, que será realizado entre os dias 13 e 15 de junho, no Parque Municipal Antônio Molinari, com entrada gratuita.

A reunião contou com a participação de membros das secretarias de Turismo, Educação, Cultura, Esporte, Comunicação, além da Vigilância Sanitária, DME, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Guarda Civil Municipal, instituições de ensino e cervejarias locais. O encontro teve como objetivo principal garantir a organização, segurança e qualidade do evento, que promete mais uma vez reunir milhares de pessoas e movimentar a cidade.

Para o secretário de Turismo, Arison Siqueira, o evento é construído coletivamente. “O Arraiá de Poços não é um evento da Prefeitura, mas sim da cidade. É fundamental essa união de forças para cada instituição envolvida poder executar seu trabalho da melhor maneira possível, proporcionando à população um evento bonito, seguro e bem organizado”, ressaltou.

Estrutura e atrações

A edição 2025 do Arraiá contará com uma mega estrutura, composta por: 9 tendas de alimentação e 2 de pescaria, com participação das escolas municipais, Centros de Educação Infantil (CEIs) e os sete núcleos do Projeto Municipal da Juventude (PMJ), que atuarão em duas tendas conjuntas; 9 estandes de cervejarias artesanais da cidade e área kids no sábado e domingo, das 10h às 17h30.

A Secretaria de Educação será responsável pela coordenação da Praça de Alimentação, garantindo um cardápio repleto de pratos típicos juninos preparados por alunos, educadores e voluntários das instituições participantes.

Segurança reforçada

Medidas de segurança foram estabelecidas em parceria com a Polícia Militar e a Guarda Civil Municipal. Está proibida a entrada com coolers, garrafas de vidro, latas, objetos cortantes e alimentos, e haverá revista pessoal na entrada do evento.

O acesso será feito exclusivamente pelo portão da Rua Senador Salgado Filho, em frente ao Country Club, minimizando o impacto no trânsito da Avenida João Pinheiro. O comércio ambulante está vetado dentro e no entorno do evento.

A diretora de Turismo, Paula Narayane, destacou o trabalho antecipado de regularização e segurança. “Nos antecipamos em todas as etapas de regularização do evento e já contamos com a emissão do AVCB pelo Corpo de Bombeiros, o que garante que a estrutura está dentro das normas exigidas. Além disso, estamos atentos a cada detalhe para que o Arraiá aconteça com total segurança e tranquilidade. Teremos reforço no policiamento, intensificação das ações preventivas em diversos pontos da cidade e a Guarda Civil Municipal atuará com efetivo ampliado, fiscalizando o cumprimento das normas estabelecidas por decreto, juntamente com a equipe de seguranças contratados.”

Fonte: Prefeitura de Poços de Caldas