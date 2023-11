Reunião em Três Corações discute projeto que levará palestras socioeducativas às escolas

A iniciativa abre portas para um ambiente mais seguro, inclusivo e tolerante nas escolas.

Foto: Prefeitura de Três Corações

Aconteceu nesta quarta-feira, 08/11, uma reunião entre o Conselho Municipal de Educação, a Polícia Civil, escolas do município e a Secretaria Municipal de Educação – SEDUC, no CEMEI Stefânia Margotti. A reunião teve como objetivo discutir projeto de trabalho preventivo e de conscientização a ser implementado em fevereiro de 2024 nas escolas de Três Corações. A ação é uma parceria entre o Conselho Municipal de Educação e a Polícia Civil e tem o apoio da Prefeitura de Três Corações, através da SEDUC.

Estiveram presentes a delegada da Polícia Civil Carolina Isabel Carneiro, o presidente do conselho Franck Dias Barbosa, a secretária adjunta de Educação Laene Carletto, os conselheiros e representantes das escolas de Três Corações. A iniciativa levará palestras socioeducativas às escolas do município com o intuito de discutir temas como racismo, bullying, Cyberbullying e outros assuntos pertinentes que possam surgir através da realidade e demanda de cada escola. As palestras serão conduzidas pela delegada de Polícia Civil Carolina Carneiro.

O trabalho será desenvolvido junto aos professores e aos Núcleos Psicossociais que atuam na rede municipal de ensino e futuramente deve envolver também os pais dos alunos.

A iniciativa abre portas para um ambiente mais seguro, inclusivo e tolerante nas escolas. Através de parcerias como essa é possível promover uma educação mais abrangente e responsável em nossa comunidade.

Fonte: Prefeitura de Três Corações