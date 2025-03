Reunião em Itajubá discute desenvolvimento econômico e inovação

CDL e secretário discutem estratégias para comércio e serviços

Nesta terça-feira, 18, o secretário municipal de Ciência, Tecnologia, Indústria e Comércio, Edson da Costa Bortoni, participou da “Reunião de Negócios”, organizada pela Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Itajubá. O evento teve como foco o comércio e os serviços, setores estratégicos para o crescimento econômico e social do município.

Além da diretoria da CDL, o encontro contou com a presença do diretor da Associação Itajubense de Inovação e Empreendimentos (INOVAI), Maurício Bitencourt, que apresentou um panorama das ações voltadas à inovação e tecnologia em Itajubá. Durante sua fala, ele destacou que as startups vinculadas à Incubadora de Empresas de Itajubá (INCIT) e ao Parque Tecnológico registraram um faturamento aproximado de R$ 500 milhões, com um crescimento anual de 15 a 20%, reforçando a importância desse setor para a cidade.

“Ficamos muito felizes em contar com a competência do Edson Bortoni como secretário municipal. Ele possui um histórico invejável e agora traz a sua vasta experiência para a pasta de Ciência, Tecnologia, Indústria e Comércio, com a qual a CDL tem estreita parceria e afinidade, como representante dos interesses do varejo e serviços”, declarou o presidente da CDL Alexandre Costa Lopes.

O presidente, diretores e conselheiros da CDL, juntamente com o secretário municipal e o diretor da INOVAI, reafirmaram seu compromisso com o desenvolvimento econômico e tecnológico de Itajubá, destacando a importância de unir esforços para fomentar o crescimento da cidade e a geração de novas oportunidades de negócios e inovação.

Fonte: Prefeitura de Itajubá