Prefeitura de Lavras realiza reunião do Plano Municipal da Mata Atlântica

Foto: Prefeitura de Lavras

Na manhã dessa quarta-feira, 2, aconteceu a abertura da Reunião do Plano Municipal da Mata Atlântica no auditório da Prefeitura. Estiveram presentes representantes do Governo de Lavras e da Universidade Federal de Lavras e órgãos ambientais do município e do estado.

Os Planos Municipais de Conservação e Recuperação da Mata Atlântica articulam-se e complementam os instrumentos de gestão municipal. Sua elaboração promove a municipalização da discussão a respeito da proteção e recuperação da Mata Atlântica, aspecto inovador e de grande importância para uma gestão municipal ambientalmente responsável.

Mais do que ações apenas do governo municipal, o plano pode ser importante ferramenta para conscientizar a administração municipal, proprietários rurais e empresários da importância de seguir as leis ambientais e investir na recuperação de suas áreas, começando pelas Áreas de Preservação Permanente (APP) e Reservas Legais degradadas ou mesmo desprovidas de vegetação nativa. Além de potencializar a sustentabilidade em empreendimentos privados existentes e planejados no município.

O PMMA deverá conter, no mínimo, os seguintes itens:

I – diagnóstico da vegetação nativa contendo mapeamento dos remanescentes em escala de 1:50.000 ou maior;

II – indicação dos principais vetores de desmatamento ou destruição da vegetação nativa;

III – indicação de áreas prioritárias para conservação e recuperação da vegetação nativa;

IV – indicações de ações preventivas aos desmatamentos ou destruição da vegetação nativa e de conservação e utilização sustentável da Mata Atlântica no Município.

Fonte: Prefeitura de Lavras