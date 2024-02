Reunião do Comitê de Arboviroses em Lavras

Foram discutidas medidas de controle do vetor, como a intensificação das atividades de vigilância entomológica, o monitoramento de áreas de maior risco e a realização de ações de educação em saúde para a população.

Foto: Prefeitura de Lavras

Na manhã de hoje, dia 5 de fevereiro, o Comitê de Arboviroses do Município de Lavras realizou uma importante reunião, que contou com a participação de representantes da Saúde e outros setores da Prefeitura. O objetivo do encontro foi discutir e planejar ações de combate e prevenção ao mosquito Aedes Aegypti, transmissor de doenças como dengue, zika e chikungunya.

Durante a reunião, foram apresentados dados epidemiológicos atualizados sobre a situação das arboviroses no município, bem como análises de risco e estratégias para enfrentar o aumento da incidência dessas doenças. Foram discutidas medidas de controle do vetor, como a intensificação das atividades de vigilância entomológica, o monitoramento de áreas de maior risco e a realização de ações de educação em saúde para a população.

Além disso, foram debatidas estratégias de mobilização social e parcerias com a comunidade, visando à conscientização sobre a importância da prevenção e do combate ao mosquito transmissor da dengue. A participação ativa de diferentes setores da prefeitura evidencia a abordagem integrada e necessária para enfrentar esse desafio de saúde pública.

Com apoio e união da sociedade e do poder público, as ações efetivas vão ajudar a diminuir a incidência dessas doenças no município de Lavras. A prevenção e o combate ao Aedes aegypti são fundamentais para proteger a saúde da população e garantir um ambiente saudável e seguro para todos. Juntos contra a dengue!

Fonte: Prefeitura de Lavras